Birçok kişi tarafından merakla beklenen dizilerden birisi olan Aşk-ı Memnu dizisi, her yıl olduğu gibi bu yıl da izleyicileri ile buluştu. Peki Aşk-ı Memnu bitti mi? Final bölümü ne zaman yayınlanacak?

Çoğu Aşk-ı Memnu izleyicisi tarafından merak edilen sorulardan bir tanesi de Aşk-ı Memnu dizisinin bitip bitmediğidir. Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in başrolünde yer aldıkları dizi, sosyal medya platformları üzerinde trend olmaya ve çok konuşulmaya devam ediyor. Peki Aşk-ı Memnu bitti mi? Final bölümü ne zaman yayınlanacak?

AŞK-I MEMNU BİTTİ Mİ?

Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ ve Selçuk Yöntem'in başrolünde yer aldıkları dizi, 25 Ağustos Perşembe günü saat 20:00'da yayınlanacak olan bölümü ile birlikte sezon finali yapacak. Dizi ilk yayınlandığı 2008-2010 yıllarında final bölümü ile reyting rekorları kırmıştı.

AŞK-I MEMNU KONUSU NEDİR?

Dizide, İstanbul'un sayılı zenginlerinden biri olan Adnan Bey'in, çok sevdiği karısı İnci öldükten sonra Nihal ve Bülent adlı iki çocuğuyla kalmasından sonra, ikinci bir evlilik yaparak kendisinden çok genç bir kız olan Bihter ile evlenmesi ve Bihter'in kendisini manevi yeğeni Behlül'le aldatmasını konu eder.