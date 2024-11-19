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Aşk Evlilik Boşanma konusu ne?

Aşk Evlilik Boşanma konusu ne?
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İzleyicilerin kendini 'Kim haklı?', 'Evet kendine bakmalı', 'Hayır yataklar ayrılmamalı' gibi yorumlar yaparken bulacağı; her yaşın dinamiğinde duygusal ama aynı zamanda muzip hikayesiyle ekran başına kilitleyecek olan Aşk Evlilik Boşanma yakından takip ediliyor. Peki, Aşk Evlilik Boşanma konusu ne?

Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman'ın başrollerini paylaştığı, Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Yeliz Kuvancı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu, Asu Lal Burnak gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi bugün saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Peki, Aşk Evlilik Boşanma konusu ne?

AŞK EVLİLİK BOŞANMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Kadınlara yönelik yayın yapan bir medya grubunda çalışan üç kadın: 30'larında, enerjisiyle çevresini kasıp kavuran Naz; 40'larında hayatını kusursuzluk üzerine kurmuş soğukkanlı yönetmen Gaye ve 50'lerinde, ailesi için her fedakarlığı yapan yetenekli metin yazarı Güner. Bu kadınlar kariyerlerinde başarılı olsalar da kişisel hayatlarında fırtınaların kapıda olduğundan henüz habersizdir.

Güner'in kocası Altan'la ilk sorun patlak verir. Gaye ve Naz, Güner'e destek olmak için harekete geçer. Ancak ikisi de kendi evliliklerinde büyük sorunların onları beklediğinin farkında değildir.

Üçü de hayatlarının en mutlu gününde ailelerinden dolayı yalan, ihanet ve sırlar sarmalının içine girer. Neyse ki ayakta kalabilmek için birbirlerine sahiptirler.

Aşk Evlilik Boşanma konusu ne?

AŞK EVLİLİK BOŞANMA KONUSU NE?

Aşk Evlilik Boşanma , aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesini ele alacak.

AŞK EVLİLİK BOŞANMA OYUNCULARI KİM?

Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman'ın başrollerini paylaştığı dizide, Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Yeliz Kuvancı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu, Asu Lal Burnak gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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