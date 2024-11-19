Aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesini ele alacak "Aşk, Evlilik, Boşanma" izleyicilerin beğenisini topladı. Peki, Aşk Evlilik Boşanma karakterleri kim?

AŞK EVLİLİK BOŞANMA OYUNCULARI KİM?

Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman'ın başrollerini paylaştığı dizide, Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Yeliz Kuvancı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu, Asu Lal Burnak gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

AŞK EVLİLİK BOŞANMA KONUSU NE?

Aşk Evlilik Boşanma , aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesini ele alacak.

AŞK EVLİLİK BOŞANMAKARAKTERLERİ KİM?

Güner Önerli (Bennu Yıldırımlar)

Gaye Tabipoğlu (Müjde Uzman)

Naz Çiyitözü (Melisa Şenolsun)

Çınar Tabipoğlu (Serhat Teoman)

Altan Önerli (Levent Can)

Timuçin Çiyitözü (Furkan Okumuş)