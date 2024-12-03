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Aşk Evlilik Boşanma 3. bölüm tek parça ful HD donmadan izle!

Aşk Evlilik Boşanma 3. bölüm tek parça ful HD donmadan izle!
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Aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesini ele alacak "Aşk, Evlilik, Boşanma" izleyicilerin beğenisini topladı. Aşk Evlilik Boşanma 3. bölüm tek parça ful HD donmadan izle!

Yapımcılığını Karga 7 Pictures'ın üstlendiği, Deniz Yorulmazer'in yönettiği ve senaryosunu Rahşan Çiğdem İnan'ın kaleme aldığı "Aşk Evlilik Boşanma" dizisi her Salı izleyici ile buluşuyor. Aşk Evlilik Boşanma 3. bölüm tek parça ful HD donmadan izle!

AŞK EVLİLİK BOŞANMA KONUSU NE?

Aşk Evlilik Boşanma , aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesini ele alacak.

AŞK EVLİLİK BOŞANMA BÖLÜMLERİ İZLE

AŞK EVLİLİK BOŞANMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Altan sinsi bir planla ailesini kandırıp evden uzaklaştırmış, bir not bırakarak onları terk etmiştir. Güner çocuklarını korumak için öfkesini bir kenara bırakmak zorundadır. Altan'ın yalanlarına kılıf ararken karşısına dikilen hakikatle bir kez daha sarsılır, artık hayatı asla eskisi gibi olmayacaktır.

Gaye annesiyle ilgili sakladığı gerçekleri anlatıp kurtulmak istemektedir ama çok korkmaktadır. Bu korku ona başka hatalar yaptırır. Tüm ailesi bir bir ondan uzaklaşırken, Gaye derin bir paranoya ve yalnızlığa sürüklenir.

Naz, Eslem'i takıntı haline getirir. Küçümsediği bu kadının kocasını kendine aşık etmiş olması gerçeği giderek merakını arttırır. Bu merakın başını büyük bir derde sokacağından habersizdir. Anlaşılan o ki üç kadının hayatı, toparladıkları yerden bir kez daha dağılmaya mahkumdur.

AŞK EVLİLİK BOŞANMA OYUNCULARI KİM?

Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman'ın başrollerini paylaştığı dizide, Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Yeliz Kuvancı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu, Asu Lal Burnak gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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