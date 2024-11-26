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Aşk Evlilik Boşanma 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Aşk Evlilik Boşanma 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
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Aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesini ele alacak "Aşk, Evlilik, Boşanma" izleyicilerin beğenisini topladı. Peki, Aşk Evlilik Boşanma 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman'ın başrollerini paylaştığı, Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Yeliz Kuvancı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu, Asu Lal Burnak gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizi bugün saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Peki, Aşk Evlilik Boşanma 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

AŞK EVLİLİK BOŞANMA OYUNCULARI KİM?

Bennu Yıldırımlar, Melisa Şenolsun ve Müjde Uzman'ın başrollerini paylaştığı dizide, Serhat Teoman, Levent Can, Furkan Okumuş, Teoman Kumbaracıbaşı, Yeliz Kuvancı, Metin Coşkun, Ayçin İnci, Nihal Koldaş, Serhat Nalbantoğlu, Asu Lal Burnak gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

AŞK EVLİLİK BOŞANMA KONUSU NE?

Aşk Evlilik Boşanma , aynı işte çalışmaktan başka ortak noktası olmayan üç kadının, evliliklerinde kendilerine biçtikleri roller ellerinden alındıktan sonra, ayakta kalabilmek için birbirlerine tutunmalarının hikayesini ele alacak.

AŞK EVLİLİK BOŞANMA 3.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Aşk Evlilik Boşanma 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman takip için tıklayınız ..

AŞK EVLİLİK BOŞANMA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Naz, aldatıldığını öğrenince dünyası alt üst olur. Timuçin'in başına çok daha büyük sıkıntılar çıkardığından habersiz, "o kadını" araştırmaya başlar. Diğer yandan kayınvalidesi ve kayınpederi kocasını affetmesini ister.

Güner, Altan'ın işten ayrılmasının ardındaki gerçeklerin peşine düşer. Yüzleştikleri onu pişmanlığa sürükler. Ama Pandora'nın kutusu bir kez açılmıştır, kapatmak imkansızdır. Gaye ise herkese yıllar önce öldüğünü söylediği annesi Nurhan ile büyük bir sınavın eşiğindedir. Travmaları tetiklenen Gaye, düzenini korumak için adeta ince ip üstünde yürümektedir.

Üç kadın birbirlerinin desteğiyle sorunlarını halletmeye çalışırken gerçekler freni patlamış bir kamyon gibi üstlerine doğru gelmektedir.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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