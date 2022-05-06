Aşk Çağırırsan Gelir Fragman

Aşk Çağırırsan Gelir, beş farklı çiftin bir gün içinde yaşadığı olayları konu ediyor. Kader, artık aşık olmak isteyen karakterlere kayıtsız kalmaz ve onların aşkı yaşamalarını sağlayacak bir olaylar zincirini başlatır. Her bir karakterin eylemi, bir başkasının hayatını derinden etkilerken, karakterlerin yaşadığı olumsuzluklar da aslında iyi bir şeylere vesile olur.

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