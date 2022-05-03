Aşk Bu Mu nerede çekildi? Aşk Bu Mu konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Aşk Bu Mu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Bu hafta bayram dolayısıyla TV kanallarında genellikle yerli ve yabancı filmler yayınlanıyor. Yayınlanan filmlerden birisi de Aşk Bu Mu oldu. Film başlamadan önce izleyiciler tarafından, Aşk Bu Mu nerede çekildi? Aşk Bu Mu konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Aşk Bu Mu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak edildi. İşte detaylar...
Aşk Bu Mu filminin detaylarını öğrenmek isteyen seyirciler, Aşk Bu Mu nerede çekildi? Aşk Bu Mu konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Aşk Bu Mu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? araştırması yapıyor. Ayrıntılar yazımızda...
Genç bir adam olan Umut, çocukluğundan beri hırsızlık yapmaktadır. Umut, hayatının fırsatını yakalayıp köşeyi dönmenin hayalini kurar. Fakat ne hayallerine kavuşabilir ne de sürekli aradığı ailesine ulaşabilir. Genç bir kadın olan Gülüm ise hayallerine bir adım uzaklıktadır. Okulunu başarıyla bitiren Gülüm'ün hayatında hiçbir sıkıntı yoktur. Fakat bir gün genç kızın tüm hayatı kararır. Gülsüm'de karaciğer yetmezliği olduğu ortaya çıkar ve nakil gerçekleşmezse ölecektir. Tam da bu süreçte Umut ile Gülüm'ün yolları kesişir. Genç adamın yıllardır beklediği fırsat tam da ayağına gelmiştir. Ancak bu durum sandığı kadar kolay değildir. Kendisini zor durumların içerisinde bulan Umut, bedeli ağır olan bir karar vermek zorunda kalır. Peki aşk her şeyin üstesinden gelmeye yeterli midir?
Aşk Bu Mu filminin İstanbul'da çekim yaptığı biliniyor. Dizinin fragmanında yer alan araçların 34 plaka olduğu görülüyor.
Kubilay Aka
Afra Saraçoğlu
Salih Kalyon
Şerif Erol
Tanju Tuncer
Sadi Celil Cengiz
Evrim Doğan
Cemil Şahin
Uğurtan Sayıner
Arda Kalaycı
Eslem Akar