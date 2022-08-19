Aşk Bu mu?, Ömer Uğur'un 2018 yılında yönettiği komedi, romantik filmidir. Sinemaseverler tarafından beğenilen Aşk Bu Mu filmi televizyon ekranlarında da yayınlanmaya başladı. Aşk Bu Mu filmini izleyenler Aşk Bu Mu nerede çekildi? Aşk Bu Mu filmi nerede çekildi? merak etti.

Aşk Bu Mu nerede çekildi? Aşk Bu mu?, Ömer Uğur'un 2018 yılında yönettiği komedi, romantik filmidir. Sinemaseverler tarafından beğenilen Aşk Bu Mu filmi televizyon ekranlarında da yayınlanmaya başladı. Aşk Bu Mu filmini izleyenler Aşk Bu Mu nerede çekildi? Aşk Bu Mu filmi nerede çekildi? merak etti. İşte detaylar...

AŞK BU MU NEREDE ÇEKİLDİ?

Aşk Bu Mu filminin İstanbul'da çekim yaptığı biliniyor. Dizinin fragmanında yer alan araçların 34 plaka olduğu görülüyor.

AŞK BU MU KONUSU NEDİR?

Genç bir adam olan Umut, çocukluğundan beri hırsızlık yapmaktadır. Umut, hayatının fırsatını yakalayıp köşeyi dönmenin hayalini kurar. Fakat ne hayallerine kavuşabilir ne de sürekli aradığı ailesine ulaşabilir. Genç bir kadın olan Gülüm ise hayallerine bir adım uzaklıktadır. Okulunu başarıyla bitiren Gülüm'ün hayatında hiçbir sıkıntı yoktur. Fakat bir gün genç kızın tüm hayatı kararır. Gülsüm'de karaciğer yetmezliği olduğu ortaya çıkar ve nakil gerçekleşmezse ölecektir. Tam da bu süreçte Umut ile Gülüm'ün yolları kesişir. Genç adamın yıllardır beklediği fırsat tam da ayağına gelmiştir. Ancak bu durum sandığı kadar kolay değildir. Kendisini zor durumların içerisinde bulan Umut, bedeli ağır olan bir karar vermek zorunda kalır. Peki aşk her şeyin üstesinden gelmeye yeterli midir?

AŞK BU MU OYUNCULARI