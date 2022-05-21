Aşk Ateşi sözleri! Aleyna Tilki - Aşk Ateşi şarkı sözleri nelerdir? 'Aşk Ateşi' şarkı hakkında bilgiler - Haberler

Aşk Ateşi sözleri! Aleyna Tilki - Aşk Ateşi şarkı sözleri nelerdir? 'Aşk Ateşi' şarkı hakkında bilgiler
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Aleyna Tilki'nin Cornetto için hazırladığı "Aşk Ateşi" isimli tekli çalışması video klibiyle Netd Müzik'te, Youtube'da yayınlandı. Şarkı kısa sürede 800 bin izlenme ve 10 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Aleyna Tilki - Aşk Ateşi şarkı sözleri nelerdir? Aşk Ateşi sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Aleyna Tilki - Aşk Ateşi şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve bestesi Aleyna Tilki & Emrah Karakuyu ikilisine aittir.
ALEYNA TİLKİ - AŞK ATEŞİ ŞARKI SÖZLERİ
Erisin tüm buzlar aşk ateşiyle
Öyle mi böyle mi diye düşünme
Gir ruhuma dolaş bu bi bilmece
İstersen koş bana ister emekle gel
***
Dökülsün bırak dudaklarından vurur kalpten cümleler
Uzaklar olur yakın bir gelsen gülümser birden kader
Yakar güneş, kül oldu her yanım, sıcak kumlar sen ve ben
Çekinme hiç tut ellerimden ayaklansın caddeler
***
Aşkta her yol mübah bilirim
Kuralları yak unut bildiklerini
Lazım bana kendin gibi birisi
Dinleme elleri o elleri
***
Erisin tüm buzlar aşk ateşiyle
Öyle mi böyle mi diye düşünme
Gir ruhuma dolaş bu bi bilmece
İstersen koş bana ister emekle gel
***
Seni daha çok
Seni daha çok severim tüm mevsimlerden
Hayat oradayken biz es geçtik bazen
Aşk, Tüm korkularınla restleştmek zaten
Aşk, Bi cesaret dile gelse