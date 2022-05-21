Aşk Ateşi sözleri! Aleyna Tilki - Aşk Ateşi şarkı sözleri nelerdir? 'Aşk Ateşi' şarkı hakkında bilgiler - Haberler

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Aşk Ateşi sözleri! Aleyna Tilki - Aşk Ateşi şarkı sözleri nelerdir? 'Aşk Ateşi' şarkı hakkında bilgiler

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Aşk Ateşi sözleri! Aleyna Tilki - Aşk Ateşi şarkı sözleri nelerdir? 'Aşk Ateşi' şarkı hakkında bilgiler

Aleyna Tilki'nin Cornetto için hazırladığı "Aşk Ateşi" isimli tekli çalışması video klibiyle Netd Müzik'te, Youtube'da yayınlandı. Şarkı kısa sürede 800 bin izlenme ve 10 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri ise merak edildi. Peki, Aleyna Tilki - Aşk Ateşi şarkı sözleri nelerdir? Aşk Ateşi sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Aleyna Tilki - Aşk Ateşi şarkı sözlerine haberimizden ulaşabilirsiniz. Şarkının söz ve bestesi Aleyna Tilki & Emrah Karakuyu ikilisine aittir.

ALEYNA TİLKİ - AŞK ATEŞİ ŞARKI SÖZLERİ

Erisin tüm buzlar aşk ateşiyle

Öyle mi böyle mi diye düşünme

Gir ruhuma dolaş bu bi bilmece

İstersen koş bana ister emekle gel

***

Dökülsün bırak dudaklarından vurur kalpten cümleler

Uzaklar olur yakın bir gelsen gülümser birden kader

Yakar güneş, kül oldu her yanım, sıcak kumlar sen ve ben

Çekinme hiç tut ellerimden ayaklansın caddeler

***

Aşkta her yol mübah bilirim

Kuralları yak unut bildiklerini

Lazım bana kendin gibi birisi

Dinleme elleri o elleri

***

Erisin tüm buzlar aşk ateşiyle

Öyle mi böyle mi diye düşünme

Gir ruhuma dolaş bu bi bilmece

İstersen koş bana ister emekle gel

***

Seni daha çok

Seni daha çok severim tüm mevsimlerden

Hayat oradayken biz es geçtik bazen

Aşk, Tüm korkularınla restleştmek zaten

Aşk, Bi cesaret dile gelse

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