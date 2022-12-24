Aşk 101, ilk sezonu 24 Nisan 2020'de Netflix platformunda yayımlanan, senaryosu Meriç Acemi tarafından kaleme alınan, yönetmenliğini Ahmet Katıksız, Deniz Yorulmazer, Umut Aral ve Gönenç Uyanık'ın birlikte yaptığı gençlik, komedi, romantik ve dram türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Aşk 101 karakterlerinden Osman'ı canlandıran ünlünün ismi araştırılıyor. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Aşk 101'in Osman karakteri merak konusu oldu. Peki, Aşk 101 Osman gerçek adı ne? Aşk 101 Osman kimdir? Aşk 101 Osman karakterini kim canlandırıyor? Detaylar haberimizde...

AŞK 101 KONUSU NEDİR?

4 uyumsuz ve 1 örnek öğrencinin ağırlıklı olarak 1998 yılında geçen hikâyesini anlatır. Hikâyeyi anlatan Işık çoktan yetişkin olmuş, yıllar sonra tekrar buluşmak için lise arkadaşlarına mektup göndermiştir. Yetişkin Eda ona katılmış ve diğerleri beklenmektedir. Yetişkin Işık'ın anlatımına ağırlıklı olarak 2000 ve öncesinin müzikleri de eşlik eder. Birbirinden farklı sebeplerden ötürü okul idaresiyle problem yaşayan Sinan, Kerem, Eda ve Osman daha önce pek çok sefer atılma tehlikesi yaşamış ve neredeyse tüm öğretmenlerini bıktırmıştır. Okulun müdürü Necdet okuldan atılmaları için fırsat kollarken onların okuldan atılmamaları için elinden geleni yapan tek öğretmen Burcu öğretmendir. 4 haylaz öğrenci, Burcu öğretmenin tayinin çıktığını öğrendiklerinde gitmesini önlemek için onu okulun asi beden eğitimi öğretmeni Kemal'e âşık etme planı yaparlar. Planın yürümesi için aşktan anlayan birilerine ihtiyaçları vardır. Okulun örnek öğrencilerinden Işık'ı (İpek Filiz Yazıcı) yardımcı olması için ikna ederler.

AŞK 101 OSMAN GERÇEK ADI NE?

Aşk 101 Osman karakterini Selahattin Paşalı canlandırmaktadır.