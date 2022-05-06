Asiye Nur Atalay kimdir, katil yakalandı mı? Asiye Nur Atalay'ı kim öldürdü? başlıkları gündemin merak edilen konularından biri olarak karşımıza çıkıyor. İstanbul Esenler'de sokak ortasında başından vurularak öldürülen 19 yaşındaki Asiye Nur Atalay'ın katil zanlısı Ümit Karakoyun 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

ASİYE NUR ATALAY KİMDİR?

19 yaşındaki genç kadın hayatını kaybetti. Asiye Atalay'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olaydan sonra koşarak kaçan saldırgansa aranıyor. Asiye Atalay'ın sosyal medyadaki 'Belki Başka Hayatta' yazılı paylaşımı da dikkat çekti.

VURULMA ANI KAMERADA

Atalay'ın saplantılı aşığı olduğu iddia edilen kişi, elindeki silahı ile geldiği, Asiye Atalay'ın çığlık attığı, saldırganın Atalay'ın başına hedef aldığı ve ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Saldırganın Asiye Atalay yere yığıldıktan sonra koşarak uzaklaştığı anlar da cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

KATİLİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Asiye Nur Atalay'ın öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Atalay'ı 25 yaşındaki Ümit K.'nın öldürdüğü belirlendi. Konu hakkında Asiye Nur Atalay'ın yanında bulunan arkadaşı E.Y.'nin de ifadesine başvuruldu.

"ELİNDEKİ SİLAHI ASİYE'NİN ÇANTASINA KOYDU"

E.Y.'nin ifadesinde, "Asiye ile yolda yürüyorduk. Bu sırada Ümit K. geldi. Elinde silah vardı. Asiye ile konuşmak istedi. Onlar yolda yürümeye başladı. Bu sırada Ümit K. elindeki silahı Asiye'nin çantasına koydu. Ben ayrıldım eve gittim. Daha sonra olayı duydum. Olay esnasında orada değildim" dediği öğrenildi.

16 SUÇ KAYDININ OLDUĞU BELİRLENDİ

Olaydan sonra kaçan şüphelinin hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 kaydı olduğu öğrenildi. Polis saldırganı yakalanması için çalışma başlattı.

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