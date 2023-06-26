FETÖ soruşturması kapsamında firari olarak aranırken Fetullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi Esenyurt'ta gözaltına alınmıştı. Asiye Gülen kaç yaşında ve nereli soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Asiye Gülen kimdir? Asiye Gülen tutuklandı mı? Asiye Gülen kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranırken Esenyurt'ta gözaltına alınan Fetullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi tutuklandı. Asiye Gülen'in tutuklanmasının ardından Asiye Gülen kimdir sorusu gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Asiye Gülen biyografisi araştırılmaktadır. Peki, Asiye Gülen kimdir? Asiye Gülen tutuklandı mı? Asiye Gülen kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ASİYE GÜLEN KİMDİR?

Savcılığın sevk yazısında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Asiye Gülen hakkında, İzmir'deki ikametinde bulunamaması üzerine 15 Şubat 2019'da İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ağabeyi Kutbettin Gülen'in kızı Asiye Gülen ile imam nikahlı eşi Mustafa Çamyar'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı. Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen Gülen ve Çamyar, savcılık sorgularının ardından FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmaları talebiyle hakimliğe gönderildi.

ASİYE GÜLEN TUTUKLANDI MI?

FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranırken Esenyurt'ta gözaltına alınan Fetullah Gülen'in yeğeni Asiye Gülen ve imam nikahlı eşi tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Asiye Gülen hakkında, İzmir'deki ikametinde bulunamaması üzerine 15 Şubat 2019'da İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkartıldığı belirtildi.

Esenyurt'ta 22 Haziran'da yakalanan Asiye Gülen'in, geçmiş dönemlerde örgütle iltisaklı bazı şirketlerde 2007-2016 arasında SGK kaydının bulunduğu belirtilen sevk yazısında, adına Asya Katılım Bankasında 2001'de açılan hesabından farklı olarak 19 Şubat 2014 ve 18 Mart 2015 tarihlerinde katılım hesapları da açan Gülen'in 2014'te ay sonları itibariyle 2015 Aralık ayına kadar bakiye artışına gittiği yer aldı.