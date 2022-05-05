Asiye Atalay'ın vurulma anı kamerada! 'GİT BURADAN' Atiye'nin son sözleri oldu! KATİL ZANLISI YAKALANDI!

ESENLER, İSTANBUL (Haberler.com) - Asiye Atalay'ın vurulma anı videosu saniye saniye bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Esenler'de 19 yaşındaki genç kız, eski sevgilisi Ümit Karakoyun tarafından sokak ortasında vuruldu. Saplantılı eski sevgilinin uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma ile motosiklet ve hayvan hırsızlığı gibi 5 ayrı suçtan 16 sabıka kaydı olduğu öğrenildi. Öte yandan genç kızın "Git buradan" diye bağırdığı öğrenildi.

KATİL ZANLISI YAKALANDI

Dün akşam İstanbul Esenler'de 19 yaşındaki Asiye'yi sokak ortasında başından vurarak öldüren 25 yaşındaki katil zanlısı Ümit Karakoyun Arnavutköy'de saklandığı evde yakalandı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

Öte yandan, zanlı Ümit Karakoyun uyuşturucu ticareti, kasten yaralama, tehdit, yağma ile motosiklet ve hayvan hırsızlığı gibi 5 ayrı suçtan 16 sabıka kaydı olduğu öğrenildi.

"ESKİ SEVGİLİSİ TARAFINDAN YAPILMIŞ"

Komşusu olduğunu söyleyen Müslüm Deniz, "Alt komşum olur kendisi gencecik bir kızdı. Eski sevgilisi tarafından yapılmış. Önce ayağından sonra kafasından nişan almış vurmuş. Böyle ölümlerin olmasını istemiyoruz artık" dedi.

"GİT BURADAN"

Olay anını anlatan Sibel Hasten ise "Bağırış çağırış olmadı. Çocuk önce silahı doğrultu ona. Silah ateş etmedi. Ondan sonra kız yere düştü. Yere düşünce çocuk tekrar yöneldi ona kız 'Git buradan' diye bağırdı çocuğa. Çocuk da geri gelip ateş edip kaçtı. Olay böyle oldu" diye konuştu.

"BELKİ BAŞKA HAYATTA"

Öte yandan, sosyal medya paylaşımları ortaya çıkan Asiye Atalay'ın "Belki başka hayatta" paylaşımı ise dikkat çekti.

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