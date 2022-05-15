Asırlık gelenek Arnavutköy'de devam ettiriliyor - Haberler

Asırlık gelenek Arnavutköy'de devam ettiriliyor

Arnavutköy'de kaldirik, kırçan festivali, renkli görüntüler oluşturdu

İSTANBUL - Karadeniz'de asırlar öncesinden gelen gelenek ile Arnavutköy'de bahar aylarında ormanlık alanda yetişen bazı otlar toplanıp yemekleri yapıldı. Kaldirik, Kırçan gibi yerel ağızda isimlere sahip olan otlar yurdun dört bir yanından Arnavutköy'e gelen Samsun'lu vatandaşlar tarafından festival düzenlenerek toplandı daha sonrasında pişirilip yemeği yapıldı.

Karadeniz'e 27 KM sınırı olan İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde Karadeniz'e özgü ilginç bir gelenek düzenlenen festival ile yaşatıldı. Samsun Kocamanbaşı Köyü sakinleri yurdun dört bir yanından Arnavutköy'de bulunan ormanlık alana gelerek otları toplayıp yemeklerini yaptı. Yaklaşık 150 kişiden oluşan köylüler Arnavutköy Hacımaşlı Mahallesi yakınlarında bulunan ormanlık alana kurdukları festival alanı ile önce ormandan Kaldirik ve Kırçan ismini verdikleri otları topladı daha sonrasında ise yemeklerini yapıp yedi. Gün boyu devam edecek olan Türkiye'de ilk defa düzenlenen Kaldirik Festivali'nde bir araya gelen Kocamanbaşı köyü sakinler horonlar ve oyunlar da oynadı.

"Bir sürü adı var biz bunları her türlü yeriz"

20 yıldır İstanbul Arnavutköy Ormanları'nda bu otları arayıp toplayan Samsun Terme Kocamanbaşı Köyü sakini Ali Çetinkaya, "Arkadaşlar ben Samsun Terme Kocamanbaşı Köyü'ndenim ben bu otları 15 yıldır bu ormanlardan toplarım turşusunu yaparım, salamurasını yaparım ve köylülerime dağıtırım. Bu otların farklı isimleri de var tabi ama biz bunları her türlü yeriz çok şifalı bitkilerdir bunlar 1992 yılından beri bu otları toplar dağıtım." Şeklinde konuştu.

"Ben Tekirdağ'dan geldim bu otlar için"

İksan Özkan, "Ben buraya Tekirdağ'dan geldim bunun geleneksel hale gelmesini istedik açıkçası ormanlarda çoğumuzun bilmediği harika bitkiler var şuan ki mevsim de kırcan toplanır. Daha öncesinde kaldirik zamanıydı her türlü şifalı otları biz topluyoruz açıkçası. Burada hem bir araya geliyoruz hem de bu otları topluyoruz bu şifalı otların tanıtılması lazım çoğu insanlar Dünya'nın parasını veriyor bu otlara biz kendimiz topluyoruz" dedi.