Aşil tendonu kopması nedir? Aşil tendonu kopan yürüyebilir mi? Aşil tendonu kopması iyileşir mi? Aşil tendonu kopması tedavisi!

Aşil tendonu alt bacağın arkasında yer alan ve baldır kasını topuk kemiğine bağlayan vücudun en büyük tendonudur. Aşil tendonu kopması nedir ve aşil tendonu kopan yürüyebilir mi sorusu araştırılıyor. Aşil tendonu kopması nedir? Aşil tendonu kopan yürüyebilir mi? Aşil tendonu kopması iyileşir mi? Detaylar haberimizdedir…

AŞİL TENDONU KOPMASI NEDİR?

Kasları kemiklere bağlayan lifli bağ dokuları olan tendonlar, büyük gerilmelere dayanıklıdır. Kas ve kemiklerden oluşur, vücudun taşıyıcı sistemini sabit tutma görevi yapar. Bu dokuların en büyüğü ise topuk kemiğini baldıra bağlayan aşil tendonu isimli tendondur. Aşil tendon ismini vücudundaki tek zayıf noktası topuğunun arkasındadır.

AŞİL TENDONU KOPAN YÜRÜYEBİLİR Mİ?

Aşil tendonu kopan biri yürüyebilir mi sorusuna yanıt arayanlar için evet yürüyebilir. Ancak bacak ağrısı ve aksayarak yürür. Ayak bileği ve parmakları büke kaslar sebebiyle ayak bileği oynatabilir fakat gücü yoktur.

AŞİL TENDONU KOPMASI İYİLEŞİR Mİ?

Aşil tendonu kopması iyileşir mi merak ediliyor.Bu rahatsızlık pekçok hastalık gibi iyileşme süreci kişinin yaşı, aktivite durumu ve kilosuna göre farklılık gösterebiliyor. Gençler ve profesyonel sporcularda tendonun eski haline getirilmesi için operasyon öneriliyor. Ancak ileri yaştaki kişilerde veya ameliyat için ciddi riskleri olan hastalarda tendonun kendiliğinden iyileşmesi için farklı bir tedavi yöntemleri uygulanır. Böyle bir rahatsızlıklık geçirdiğiniz zaman acil olarak doktor tedavisi yapılmalıdır.

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