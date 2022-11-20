Asil Bostancı kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Asil Bostancı hayatı!
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Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Asil Bostancı hakkında Asil Bostancı kimdir? Sorusu merak ediliyor. Peki, Asil Bostancı kim? Asil Bostancı kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Asil Bostancı hayatı!
Asil Bostancı kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Asil Bostancı hakkında Asil Bostancı kimdir? Sorusu merak ediliyor. Peki, Asil Bostancı kim? Asil Bostancı kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Asil Bostancı hayatı haberimizde...
ASİL BOSTANCI KİMDİR?
Galatasaray'ın eski yöneticisi Abdurrahim Albayrak'ın kızı İlknur Albayrak ile Asil Bostancı 2005 yılında evlenmiştir.
İş insanı Abdurrahim Albayrak'ın damadı olan Asil Bostancı, temizlik, güvenlik, yönetim ve sigorta sektörlerinde faaliyet gösteren Asil Grup adlı şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmaktadır.
20 Kasım 2022 tarihinde Asil Bostancı'nın oğlu Batuhan Bostancı 15 yaşında hayatını kaybetti.