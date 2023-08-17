Aşıklar yolundaki okaliptüs ağaçları yazı tahtasına döndü

MUĞLA - Muğla'nın Ula ilçesine bağlı Gökova Körfezine kıyısı bulanan Akçapınar Mahallesinin girişindeki 86 yıllık Okaliptüs ağaçları yerli ve yabancı turistlerin ağaçların gövdesine kesici aletler ile aşk mesajları yazması nedeniyle aşk ilan tahtasına döndü.

86 yıl önce bataklık olan ve sivrisinek nedeniyle köyde sıtma hastalığından ölümlerin önüne geçilmesi ve bataklığın kurutulması için dönemin valisi Recai Güreli tarafından yurt dışından getirilen Okaliptüs ağaçları yerli ve yabancı aşıkların ağacın gövdesine kesici aletler ile yazı yazması nedeniyle kuruma tehlikesi ile karşı karşıya kalırken, ağaçların gövdesi ilan-ı aşk tahtasına döndü.

Uzun yıllar Marmaris karayolu olarak ulaşımın sağlandığı Akçapınar girişindeki ağaçlı yolun yanına yeni yol yapılmasından sonra yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki okaliptüs ağaçları ile kaplı yol turizme hizmet vermeye başladı. 86 yıllık ağaçlar koruma altına alınırken, ağaçların oluşturduğu görsellik sonrası bölgeye yerli ve yabancı turlar düzenlenmeye başlandı.

Özellikle yaz aylarında Türkiye'nin birçok ilinden Marmaris, Fethiye, Bodrum gibi Muğla'nın turistik ilçelerine tur otobüsleri ile gelen vatandaşlar Okaliptüs ağaçlarının bulunduğu yolda hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Boyları 45-60 metre arasında değişen sağlı sollu yaklaşık Bin 200 Okaliptüs ağacını bulunduğu aşıklar yolu günün her saati ziyaretçi buluyor. Özel turların dışında Fethiye ve Marmaris'e tatil gelen vatandaşlar da özel araçları il ağaçlı yola girerek burada hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Antalya'dan Muğla'ya tatile gelen Esra ve Elif kardeşler "Görsel olarak böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten anlamlı ve etkileyen bir tarafı var. Yazılan yazılar ise ağaçlara zarar vermekten başka bir anlam veremedim" derken kardeşi Elif, "Çok beğendim. Öncelikle çok serin. Antalya'nın neminden kaçtık geldik. Burası daha güzel geldi. Esiyor en azından. Antalya hiç esmiyor. Evet, burada insanların fotoğraf çekilmesi güzel ama ağaçlara zarar vermiş durumdalar. Gençler ağaçlara isimlerini kazımışlar. Aşklarını kendileri de ifade edebilirler. Ağaçlara zarar vermesinler bence" dedi.

Eskişehir'den tatile Marmaris'e tatile gelen Ali Kahraman, "Marmaris'in tüm güzelliklerini gördük. Koyları gördük. O kadar bir güzellik ki yani bu vatanımızın kıymetini bilmemiz gerekiyor. Bunun farkına vardık. Yanan ormanlar bizi çok üzdü. Burası bataklıkmış daha önce. Bataklık olduğu için bu Okaliptüs ağaçlarını şu an ismini hatırlayamadığım bilim adamı sanırım yurt dışından getirmiş. Bu Okaliptüs ağaçları buranın suyunu çekip, komple bataklığı kurutmuş. O zaman da sivrisinek çok fazla oluyormuş burada. Sivrisinek olduğu için büyük hastalıklar oluşmuş. Bu hastalıklar sonrası burayı kuruttuktan sonra burası gerçekten çok güzel ağaçlık ve mesire yeri olmuş. Ancak burayı gezerken görüyoruz ki, sağda, solda çöp ve hiç dikkat etmemiş vatandaşlarımız. Bu güzelliklerimizi korumamız gerekiyor. Ağaç üzerindeki yazılar da gerçekten bizi üzen şeyler. Bizim kültürümüzde yeşili korumak vardır. Böyle zarar verildiğini gördükçe ağaçlarımıza veya çöpleri gördükçe üzülüyoruz. Daha koruyup, kollamamız gerekir diye düşünüyorum" dedi.

Ağaçlı yolun hikayesi

Gökova-Marmaris Karayolu üzerindeki bu ağaçların dikilmesi hüzünlü bir hikayesi var. Okaliptüs ağaçlarının dikildiği yer eskiden 1939 yılına kadar bataklıktır. Dönemin muhtarı Mehmet Gökovalı'nın 7 tane kız çocuğundan 4'ü sıtma nedeniyle hayatını kaybetmiştir. Ardından muhtarın son çocuğunun erkek olması üzerine bataklığı kurutmak içine dönemin Muğla Valisi Recai Güreli'nin kapısını çalar. Vali Recai Güreli bataklığın kurutulmasının tek çaresinin Okaliptüs ağacı olduğunu, bu ağacın da Türkiye'de olmadığını öğrenir. Devreye yörede Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı girer ve Okaliptüs ağaçları Avustralya'dan getirilerek bataklığa dikilir. Ağaçlar büyüdükçe bataklık kurur. Akçapınar muhtarı Mehmet Gökovalı'nın dünyaya gelen oğlu 2021 yılında vefat eden gazeteci, akademisyen, turist rehberi, şair, yazar ve eğitimci Şadan Gökovalı'dır. Şadan Gökovalı aynı zamanda Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın manevi oğludur.