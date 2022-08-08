Aşıklar Bayramı ne zaman, hangi kanalda? Aşıklar Bayramı oyuncuları kim, konusu ne?

Netflix'in Kıvanç Tatlıtuğ başrollü yeni yerli filmi "Âşıklar Bayramı"ndan ilk fragman yayınlandı. Peki, Aşıklar Bayramı ne zaman, hangi kanalda? Aşıklar Bayramı oyuncuları kim?

Yeni yerli film "Âşıklar Bayramı"nın ilk fragmanı paylaşıldı. Kemal Varol'un aynı isimli romanından uyarlanan filmin başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ yer alıyor.

AŞIKLAR BAYRAMI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Tatlıtuğ'un avukat Yusuf karakterini canlandıracağı filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Settar Tanrıöğen yer alacak. Çekimleri Kars'ta yapılan filmin Netflix tarafından paylaşılan tanımında, "Baba dediğin zaten yarım kalmış bir kelimedir. Babalar hep yarım kalır" ifadeleri yer aldı.

"Âşıklar Bayramı", 2 Eylül'de Netflix'te yayınlanacak.

KONUSU

Kemal Varol'un aynı adlı romanından uyarlanan filmde tanınmış halk ozanı Heves Ali ve avukat oğlu Yusuf'un pişmanlık, öfke, merak ve 25 yıllık hasretle dolu hikayesi anlatılıyor.

"Avukat Yusuf (Kıvanç Tatlıtuğ) ile saz âşığı babası Heves Ali (Settar Tanrıöğen)'nin yolu, 25 yıllık ayrılıktan sonra çıktıkları uzun ve belki de son yolculukta kesişir. Kemal Varol'un ödüllü kitabı Âşıklar Bayramı'ndan uyarlanan, senaristliğini ve yönetmenliğini Özcan Alper'in üstlendiği filmde, baba ve oğul bir yandan geçmişleriyle diğer yandan gelecekleriyle olan sorunlarını çözmeye çalışırlar. Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği Âşıklar Bayramı, bağışlamak ve affedilmek, hayata yeniden tutunmak için çıkılan bu dokunaklı yolda, aynı zamanda insanın pişmanlıklarla örülmüş ruhuna bir yolculuktur."