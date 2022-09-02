Netflix'in yeni dizisi Aşıklar Bayramı oyuncu kadrosu ve konusuyla kullanıcıların dikkatini çekti. İzleyiciler, Aşıklar Bayramı konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Aşıklar Bayramı filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var? Başroller kim? merak etti. Peki, Aşıklar Bayramı filminin konusu nedir? Aşıklar Bayramı oyuncuları kimler?

Başrolünde Kıvanç Tatlıtuğ ve Settar Tanrıöğen'in yer aldığı Aşıklar Bayramı filminin konusu araştırılmaya başlandı. Netflix'in yeni Türk filmi Aşıklar Bayramı 2 Eylül itibariyle yayınlanmaya başladı. Oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken Aşıklar Bayramı filmi sosyal medyada merakla beklenen filmler arasında yer alıyor. Sosyal medyada yayınlanan tanıtımı sonrasında Aşıklar Bayramı filminin konusu merak konusu haline geldi. Peki, Aşıklar Bayramı konusu ne, oyuncuları kimlerdir? Aşıklar Bayramı filminin konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

AŞIKLAR BAYRAMI KONUSU NE?

Aşıklar Bayramı filminde ölümcül bir hastalığın pençesindeki göçebe bir halk ozanı olan Heves Ali ile geçmişle barışmaya çabalayan hayırlı evladı Yusuf ile 25 yılın ardından yeniden buluşur. Yıllar sonra bu buluşma sonrasında ilişkilerini nasıl kurtaracakları yer almaktadır.

AŞIKLAR BAYRAMI OYUNCULARI

Kıvanç Tatlıtuğ

Settar Tanrıöğen

Laçin Ceylan

Burcu Cavrar

Çetin Kemal Sarıkartal

Erkan Bektaş

Pınar Göktaş

Şirin Ergüven Hamşioğlu