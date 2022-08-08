Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Settar Tanrıöğen'in oynadığı Aşıklar Bayramı filminin fragmanı yayınlandı. Ardından filmseverler Aşıklar Bayramı'nın konusu merak etti. Peki, Aşıklar Bayramı filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Netflix'te Aşıklar Bayramı ne zaman yayınlanacak?

Kemal Varol'un 2019'da dünyada yılın kitabı olarak seçilen Aşıklar Bayramı'nın vizyona gireceği öğrenildiğinden beridir konusu hakkında da sıklıkla araştırma yapılıyor. Aynı adlı kitaptan uyarlanan film ise merak ediliyor. Peki, Aşıklar Bayramı filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Netflix'te Aşıklar Bayramı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar haberimizde...

AŞIKLAR BAYRAMI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kemal Varol'un 2019'da dünyada yılın kitabı olarak seçilen Aşıklar Bayramı'nın vizyona gireceği öğrenildiğinden beridir konusu hakkında da sıklıkla araştırma yapılmaktadır. Yönetmen koltuğunda Alper Özcan'ın oturacağı ve çekimlerine Kırşehir'de başlanan bu filmde Heves Ali adı verilen bir baba ile Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat vereceği Yusuf karakterinin oğul olarak yer aldığı bir film olarak bilinmektedir. Konusuna bakıldığında ise bir baba ile oğulun uzun süren duygusal hesaplaşmaları konu edilecektir.

AŞIKLAR BAYRAMI FİLMİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Yönetmen koltuğunda Özcan Alper'in yer aldığı, senaryosunu ise yine Özcan Alper ile Aşıklar Bayramı romanının yazarı Kemal Varol'un kitabından uyarlanan Aşıklar Bayramı filminin nerede çekileceği merak edilmiştir. Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ile birlikte Settar Tanrıöğen'in yer aldığı bu filmin çekimleri ise Kırşehir'de olacak. Aşıklar Bayramı filminin Kırşehir'de ki çekimlerine ise bugün başlanacak.

AŞIKLAR BAYRAMI FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Nar Film ve OGM pictures yapımcılığında vizyona girmesi planlanan Aşıklar Bayramı'nın oyuncuları kimlerdir sorusunun cevabı şimdilik azdır. Bu filmde rol alacak başrollerin kimler olduğu yalnızca açıklanan oyuncular arasında yer almaktadır. Kemal Varol'un Aşıklar Bayramı romanından uyarlanan ve aynı isimle vizyona girecek olan Aşıklar Bayramı filminin oyuncuları arasında Settar Tanrıöğen ile birlikte Kıvanç Tatlıtuğ'tur. Açıklanan iki oyuncu haricinde henüz yapım şirketi tarafından filmin kastı tamamen açıklanmamıştır. İlerleyen günlerde Kıvanç Tatlıtuğ ve Settar Tanrıöğen haricinde ki oyuncuların da isimlerinin açıklanacağı öngörülmektedir.

AŞIKLAR BAYRAMI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kemal Varol'un 2019'da dünyada yılın kitabı olarak seçilen Aşıklar Bayramı'nın vizyona gireceği öğrenildiğinden beridir konusu hakkında da sıklıkla araştırma yapılmaktadır. Yönetmen koltuğunda Alper Özcan'ın oturacağı ve çekimlerine Kırşehir'de başlanan bu filmde Heves Ali adı verilen bir baba ile Kıvanç Tatlıtuğ'un hayat vereceği Yusuf karakterinin oğul olarak yer aldığıbir film olarak bilinmektedir. Konusuna bakıldığında ise bir baba ile oğulun uzun süren duygusal hesaplaşmaları konu edilecektir.

AŞIKLAR BAYRAMI FİLMİ NE ZAMAN ÇIKIYOR?

Ünlü bir romandan uyarlanan Aşıklar Bayramı filminin ne zaman çıkacağı merak edilmektedir. Çekimlerine henüz başlanan bu filmin ise ne zaman vizyona gireceği konusunda şu an için bilinen herhangi bir net tarih bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde Aşıklar Bayramı filminin yapımcıları tarafından net bir vizyon tarihi verilecektir.

AŞIKLAR BAYRAMI KIVANÇ TATLITUĞ KARAKTERİ NEDİR?

Kıvanç Tatlıtuğ'u tekrar beyaz perdede izlemenin verdiği heyecanla birlikte pek çok kişi ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un bu filmde hangi rolde oynayacağı merak edilmektedir. Buradaki karakteri ise avukat Yusuf olarak bilinmektedir.

AŞIKLAR BAYRAM KİTABI YAZARI KİMDİR?

Aşıklar Bayramı kitabının yazarının kim olduğu sıklıkla merak edile konular arasında yer alır. Aşıklar Bayramı romanının yazarı ise Kemal Varol olarak bilinmektedir. Kemal Varol ise deneme ve roman yazarı olarak tanınmaktadır. Kürt roman yazarı ve deneme yazarı olarak tanınan Kemal Varol ise Diyarbakır Ergani doğumludur. Ünlü yazar Kemal Varol 1977 yılı doğumlu olduğundan dolayı şu anda 44 yaşındadır. Dünyanın kitabı olarak tanımlanan Aşıklar Bayramı kitabı haricinde yazarın 'Haw, Kara Sis ve Ucunda Ölüm Var' isimli kitapları da bulunmaktadır.