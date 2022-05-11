İbo Show'a katılan Aşık Maksut Feryadi kimdir ve nerelidir sevenleri tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor. Kars doğumlu olan Aşık Maksut Feryadi halk ozanı ve saz virtüozüdür. Aşık Maksut Feryadi kimdir? Aşık Maksut Feryadi kaç yaşında ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

AŞIK MAKSUT FERYADİ KİMDİR?

Maksut Koca veya tanınan adıyla Aşık Maksut Feryadi (1961, Arpaçay, Kars), Türk halk ozanısaz virtüözüdür. 1961 yılında Arpaçay'ın Sosgert (şimdiki adı Taşdere) köyünde doğdu. İlköğrenimi köyünde tamamladı ancak olanaksızlıklar nedeniyle öğrenimini sürdüremedi.

Küçük yaşlarda müziğe ve halk şiirine ilgi duymaya başladı. İlk bağlama derslerini babasından aldı. Sonrasında ise kendini geliştirdi. Önce yöresindeki, daha sonra ise başka bölgelerdeki birçok aşıkla tanıştı ve bilgisini pekiştirdi. Ancak asıl ustası ise Sosgertli Hicrani oldu. Önceleri anonim türküler dile getiren Feryadi, zamanla kendi türküleriyle duyulmaya başladı.

Kısa bir sürede ünü tüm Kars'a yayılıp düğünlerin vazgeçilmez ozanı oldu. Daha 16 yaşındayken bir yakınının yardımıyla İstanbul'a gelip bir ay içinde ilk kasetini çıkarttı. Çeşitli etkinlik ve yarışmalara katıldı. Cumhuriyet'in 70. yılında yazdığı şiir Kültür Bakanlığı'nın düzenlediği yarışmada 270 şiir arasından ikincilik ödülü aldı. Bu şiir ilköğretim Türkçe ders kitaplarına kondu. Şiir için İstanbul Üniversitesi'nin katkılarıyla TRT tarafından bir klip çekildi. Cumhuriyet'in 75. yılında yazdığı şiir de yine Kültür Bakanlığı tarafından ikinciliğe layık görüldü.

Fransa, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, ve Rusya'nın bulunduğu birçok kenti kendi imkanlarıyla ya da gelen davetlerle dolaşan Feryadi, aşıklık geleneğini anlatıp, türküler söyledi. Yine aşıklık geleneğine ve halk şiirine ilişkin söyleşi ve konferanslar vermesi için Harvard Üniversitesi tarafından ABD'ye davet edildi. 1996 yılında Bağcılar'da kurduğu Halk Ozanları Kültür Evi bünyesinde çalışmalarını sürdürdü. 15 albüm hazırlayan Feryadi, yazdığı şiirlerden oluşturulan Sular Yandı isimli şiir kitabını 2007 yılında yayımlandı. 2020 yılı Şubat ayında Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Yaşayan İnsan Hazinesi" ödülünü aşıklık geleneğinin usta-çırak ilişkisi içinde gelecek nesillere ulaştırılması ve genç aşıkların yetişmesindeki çalışmaları nedeniyle almıştır.

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