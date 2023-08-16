Aşık çocuk beni gizlice izliyor videosu nedir? BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ!

Sosyal medyada son zamanlarda sıkça paylaşılan 'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' videosu hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hukuki süreç başlatıldı. Aşık çocuk beni gizlice izliyor videosunun detayları araştırılmaya başlandı. Peki, Aşık çocuk beni gizlice izliyor videosu nedir? İşte detaylar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' videosuna ilişkin hukuki süreç başlattığını duyurdu. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından 'Aşık çocuk beni gizlice izliyor' videosu nedir sorusu araştırılmaya başlandı. Çocukların psikolojik ve sosyal gelişimleri üzerinde olumsuzolumsuz tesir oluşturacağı sebebiyle hukuki süreç başlatılan videonun detayları merak konusu oldu. Peki, Aşık çocuk beni gizlice izliyor videosu nedir? Detaylar haberimizde...

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medyada dolaşıma giren, 'Aşık Çocuk Beni Gizlice İzliyor' başlıklı video paylaşımına ilişkin, çocukların sosyal ve psikolojik açıdan gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle erişim engeli ve içeriğin kaldırılması için hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan değerlendirme neticesinde, sosyal platformda yer alan video içeriğinin çocukların psikolojik ve sosyal gelişimleri üzerinde olumsuz tesir oluşturacağı ve iyilik hallerine zarar vereceği değerlendirilmiştir. Çocukların söz konusu içeriklere maruz kalmasının sosyal ve psikolojik açıdan gelişimlerini olumsuz etkileyebileceği gerekçesiyle 14.08.2023 tarihinde 'erişim engeli/içeriğin kaldırılması' için gerekli hukuki süreçler başlatılmıştır.

AŞIK ÇOCUK BENİ GİZLİCE İZLİYOR VİDEOSU NEDİR?

Aşık Çocuk Beni Gizlice İzliyor videosu, YouTube kanalına oyun videoları yükleyen bir kişinin Roblox oyununda kurduğu hikaye tarzında çekilen bir videodur.