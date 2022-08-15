Dünyaca ünlü oyuncu Ashton Kutcher, oynadığı film ve dizilerle beğenileri toplarken yaptığı açıklamaya dikkat çekti. Ünlü oyuncunun yaptığı açıklama sonrası Ashton Kutcher hasta mı? Ashton Kutcher'in hastalığı ne? Soruları merak edildi. İşte detaylar…

Kelebek Etkisi olmak üzere birçok yapımda rol alan yıldız oyuncu Ashton Kutcher, National Geographic'te yayımlanan Running Wild With Bear Grylls: The Challenge'a yaptığı açıklama ile sevenlerini üzdü. Peki Ashton Kutcher hasta mı? Ashton Kutcher hastalığı ne? Detaylar haberimizde…

ASHTON KUTCHER HASTA MI?

Ünlü oyuncu Ashton Kutcher, National Geographic'te yayımlanan Running Wild With Bear Grylls: The Challenge'a yaptığı açıklamada iki yıl önce nadir bir hastalığa yakalandığını söyledi. 44 yaşındaki oyuncu 2 yıl önce doktorların kendisine nadir bir vaskülit türü teşhisi koyduğunu açıkladı. Kutcher, "İki yıl önce vasülitin çok nadir bir türünü yaşadığımı öğrendim. Görme, duyma ve dengemi sağlama yetimi mahvediyordu. Toparlanmam neredeyse bir yılımı aldı."

ASHTON KUTCHER'İN HASTALIĞI NE?

Ashton Kutcher, doktorların 2 yıl önce kendisine vaskulit türü teşhisi koyduğunu açıkladı. Vasküllit, kan damarlarının iltihaplanmasıyla çeşitli doku ve organların işlevine zarar vermesine deniyor ve cogan sendromu gibi hastalıklara neden olabiliyor. Sebebi tam olarak bilinmeyen vaskülitin bazı türleri, bağışıklık sisteminin yanlışlıkla kan damarı hücrelerine saldırmasından kaynaklanıyor.