ASGYO hangi bankalarda var? Asce gyo ne zaman işlem görecek? ASGYO halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir?
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Halka arz takip eden vatandaşlar Asce halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Asce halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise ASGYO hangi bankalarda var? Asce gyo ne zaman işlem görecek? ASGYO halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...
Asce halka arz ne zaman? sorusu gündemde yer alıyor. Alfa solar halka arzından sonra gündeme Asce halka arz kodu ne? soruları düştü. VatandaşlarASGYO hangi bankalarda var? Asce gyo ne zaman işlem görecek? ASGYO halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? sorularını merak ediyor. İşte Asce alabileceğiniz bankalar!
Asce, halka arz tarihi 27 - 28 Temmuz 2023 olarak belirlendi.
Asce, Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla alınabilecek.
Asce, halka arz talep toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından borsada işlem görmeye başlayacak.
Asce12,60 TL'den halka arz olacak.
Ascehisse kodu #ASGYO olarak açıklandı.
Asceşirketi 165,000,000 lot veriyor.
Şirket halka arzda eşit dağıtım yapacak.