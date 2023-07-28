ASGYO hangi bankalarda var? Asce gyo ne zaman işlem görecek? ASGYO halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir?

Halka arz takip eden vatandaşlar Asce halka arz ne zaman? sorusunu merak ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu, Asce halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Vatandaşlar ise ASGYO hangi bankalarda var? Asce gyo ne zaman işlem görecek? ASGYO halka arz sonuçları açıklandı mı, kaç lot verir? sorularına yanıt aradı. İşte merak edilenler...