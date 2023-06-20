Asgari ücretten vergi alınıyor mu? Asgari ücretten vergi ne zaman kalktı? Asgari ücretten vergi kalkarsa ne olur? Asgari ücretten vergi alınmayacak re

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun üçüncü toplantı sonrası kararını açıklaması üzerine yeni asgari ücretin 11 bin 402 TL olduğu açıklandı. Asgari ücretliler ise merak ediyor, yAsgari ücretten vergi alınıyor mu? Asgari ücretten vergi ne zaman kalktı? Asgari ücretten vergi kalkarsa ne olur? Asgari ücretten vergi alınmayacak resmi gazete İşte detaylar…

Asgari ücrete gelen yüzde 34'lük zam sonrası 8500 TL'den 11 bin 402 TL'ye yükseldi. Gözler ise Asgari ücretten vergi alınıyor mu? Asgari ücretten vergi ne zaman kalktı? Asgari ücretten vergi kalkarsa ne olur? Asgari ücretten vergi alınmayacak resmi gazete sorularına çevrildi. İşte cevaplar…

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINIYOR MU?

Asgari ücretli çalışanın maaşındaki vergi kesintisi çok tartışılıyor. Ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde, brüt ücret gelirinden sosyal güvenlik kurumu işçi primi ve işsizlik sigorta primi kesintisi yapılmakta, bu kesintiler düşüldükten sonra safi ücrete (matraha) ulaşılmaktadır. Safi ücret tutarı üzerinden de gelir vergisi tarifesine göre artan oranlı(%15-40) vergilendirilme yapılmaktadır.

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ NE ZAMAN KALKTI?

Bugün 20 Haziran 2023 tarihinde yılın ikinci çeyreği için asgari ücret açıklandı. Yapılan açıklamada brüt asgari ücret 13 bin 14 TL olarak belirlendi. Vergi kesintileri yapılınca işçinin eline geçecek olan net asgari ücret 11 bin 402 TL olarak hesaplanıyor. Aradaki bin 1612 TL'lik fark asgari ücretlinin ödediği vergi olarak karşımıza çıkıyor.

ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMAYACAK MI RESMİ GAZETE!

1/1/2022 tarihinden itibaren asgari ücret vergi dışı bırakılmış ve asgari ücretin üzerinde ücret alanların da asgari ücrete isabet eden ücretleri gelir ve damga vergisinden istisna edilmiştir.

Asgari ücrete %54,5 oranında yapılan artış, gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansımış ve ücretlilerin ödeyeceği vergiyi azaltmıştır.

2023 yılında, asgari ücret istisnası nedeniyle her bir çalışan yıllık 120.096 lira gelirine isabet eden gelir ve damga vergisini ödemeyecektir.