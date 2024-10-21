Asgari ücrette yıl sonu enflasyon baz alınacak mı? Asgari ücret ilk toplantı ne zaman?

Yeni yılda asgari ücrete ne kadar zam geleceği merak edilirken asgari ücret ilk toplantısı hangi tarihte yapılacağı araştırılıyor. Asgari ücrette yıl sonu enflasyon baz alınacak mı? Bakanların farklı ifadeler kullanması, asgari ücretin artış oranı ve belirlenme kriterleri konusunda çeşitli yorumlara yol açtı. Bu süreçteki farklı değerlendirmelerin, ekonomik göstergeler ve beklentiler doğrultusunda nasıl şekilleneceği merak ediliyor. Asgari ücret ne kadar 2025? Asgari ücrete zam var mı? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRETTE YIL SONU ENFLASYON BAZ ALINACAK MI?

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldığı bir TV programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Biz hiçbir zaman toplumun hiçbir kesimin alım gücünün enflasyona ezdirilmesine rıza göstermedik. Asgari ücrette geçmiş yıllar boyunca bu hassasiyetle davranıldı. Halihazırda düzey de böyle belirlendi. Yıl sonu itibarıyla gerçekleşen enflasyon dikkate alınacak hem de bir enflasyon öngörümüz var bu dikkate alınacak. Rekabet gücünü sağlamak, işsizliğin yükselmemesini sağlamak gibi pek çok hassasiyeti işveren, işçi kesimi bir arada değerlendirecek. TÜRK-İŞ başkanımız şimdi konuşulmasın diyor bence bu önemli bir tespit. Bunu konuşmamız bile enflasyon oluşturuyor diyor. Ben de aynı kanaatteyim, vakti geldiğinde tüm kesimler bir araya gelir. İşçi ve işveren kesimlerinin ortak akılla isabetli karara bizleri taşıyacağını öngörüyorum.

ASGARİ ÜCRET İLK TOPLANTI NE ZAMAN?

Bakan Işıkhan: Ekonomimizin genel istikrarına zarar vermeyecek bir düzeyde belirlenecek.

Asgari ücret milyonlarca vatandaşımızı hem doğrudan hem dolaylı olarak ilgilendiren önemli bir konu. Çalışma hayatımızın temel taşlarından bir tanesi. Asgari ücreti belirlemek için aralık ayı başında bu süreci başlatacağız. Komisyon toplanacak, çalışmalarını belli bir dönem sürdürecek ve sonrasında nihayete erdirdikleri, işçiyi, işvereni memnun edecek rakamın gündeme gelmesi ve karar verilmesi söz konusu olacaktır. Biz her zaman işçimizin işverenimizin maksimum faydayı elde etmesini sağlıyoruz. 2025 yılı asgari ücreti belirlerken bu hassasiyeti sürdüreceğiz. Çalışanların satın alma gücünü korumak önemli. Ekonomimizin genel istikrarına zarar vermeyecek bir düzeyde belirleneceğini umut ediyorum.

AA Editör Masası yayınına katılan Işıkhan, asgari ücrete ilişkin şunları kaydetti: