kez yapılan Asgari Ücret Komisyon görüşmeleri ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretin güncel tutarını kendisi vatandaşlarla paylaşırken vatandaşlar ise asgari ücret hakkındaki soruları arama motorlarında arattı. Merak edilen sorular arasında ise Asgari ücrette vergi var mı? Asgari ücrette hangi vergiler var? soruları yer alıyor.

Ülkenin gündeminde yer alan konulardan bir tanesi de asgari ücret oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bugün asgari ücret zammını açıkladı. Güncel asgari ücret 8.500 TL olarak belirlendi ve vatandaşların merak ettikleri arasında Asgari ücrette vergi var mı? Asgari ücrette hangi vergiler var? soruları yer aldı. İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET VERGİ VAR MI?

01.01.2022 tarihi itibari ile asgari ücret gelir vergisinden ve damga vergisinden muaf edildi.

2023 ASGARİ ÜCRET AGİ KALDIRILDI MI?

Bakan Bilgin Agi'nin kaldırıldığını şu sözlerle açıklamıştı; "Açık bir şekilde açıklayayım. AGİ aslında bir tip vergi iadesidir. Bir çocukluya, 3 çocukluya bir vergi iadesidir. Biz vergiyi kaldırdığımız için vergi iade etmiyoruz."

AGİ uygulaması asgari ücret kapsamından kaldırıldı.