Asgari ücrette son durum nedir? Asgari ücret zammı hangi ayda alınacak 2023? Asgari ücret belli oldu mu, zam geldi mi? sorularına yanıt aranıyor. Asgari ücrette son durum nedir? Asgari ücret zammı hangi ayda alınacak 2023? Asgari ücret belli oldu mu, zam geldi mi? merak ediliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, saat 10.00'da ikinci toplantı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Peki, Asgari ücrette son durum nedir? Asgari ücret zammı hangi ayda alınacak 2023?

Asgari ücrette son durum nedir? Asgari ücret zammı hangi ayda alınacak 2023? Asgari ücret belli oldu mu, zam geldi mi? merak ediliyor. Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. Asgari ücrette son durum nedir? Asgari ücret zammı hangi ayda alınacak 2023? Asgari ücret belli oldu mu, zam geldi mi? sorularına yanıt aranıyor. Asgari ücrette son durum nedir? Asgari ücret zammı hangi ayda alınacak 2023? Asgari ücret belli oldu mu, zam geldi mi? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRETTE SON DURUM NEDİR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, saat 10.00'da ikinci toplantı için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda bir araya geldi. Toplantıda ekonomik veriler değerlendirilecek, taraflar ise ara zam rakamına dair pazarlık yapacak. Öte yandan kulislerde asgari ücretin yüzde 30'luk zamla 11 bin 50 lira seviyesine çıkacağı konuşuluyor.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HANGİ AYDA ALINACAK 2023?

İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantı için bugün saat 10.00'da bir araya geldi. Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin ekonomik veri ve raporları sunacağı toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek. Öte yandan, komisyon toplantısının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol saat 14.00'te bir araya gelecek.

ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU, ZAM GELDİ Mİ?