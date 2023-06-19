Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. İlk toplantısını 13 Haziran'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde gerçekleştiren komisyon, ikinci toplantı için bugün saat 10.00'da bir araya geldi. Çalışanlar ise merakla soruyor Asgari ücrette 2. toplantı bitti mi, ne zaman? Asgari ücret 2. zam olacak mı 2023? Asgari ücret görüşmeleri 2. toplantısı bitti mi? İşte cevaplar…

ASGARİ ÜCRETTE 2. TOPLANTI BİTTİ Mİ?

Asgari ücretin belirlenmesi için yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısı sona erdi. Toplantı sonrasında Türk-İŞ temsilcisi, henüz bir rakam üzerinde anlaşmaya varılmadığını belirtti. Temsilci, bu hafta içinde komisyonun üçüncü kez bir araya gelerek karar vereceğini ve bayramdan önce asgari ücret konusunda bir kararın açıklanabileceğini düşündüğünü ifade etti.

ASGARİ ÜCRET 2. ZAM OLACAK MI 2023?

Komisyonun ikinci toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında Türk İş temsilcisi, uzun süren görüşmelerin yapıldığını ancak henüz bir rakama ulaşılamadığını belirtti. Üçüncü kez komisyon olarak bir araya gelmeyi planladıklarını ve karar verildikten sonra Cumhurbaşkanı'nın açıklama yapacağını söyledi. İşçi kesimi olarak anlaşmaya varılacağına inandıklarını ifade etti.

ASGARİ ÜCRET 2. TOPLANTISI BİTTİ Mİ?

Komisyon toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol bir araya gelecek.

Şu anda asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 10 bin 8 lira olarak uygulanmaktadır. Vergiler ve kesintiler düşüldüğünde net ücret ise 8 bin 506 lira 80 kuruş olarak hesaplanmaktadır. Asgari ücretin işverene maliyeti ise bir işçi için toplamda 11 bin 759 lira 40 kuruş olarak belirlenmektedir. Bu maliyetin 10 bin 8 lirası brüt asgari ücret, 1551 lira 24 kuruşu sosyal güvenlik primi ve 200 lira 16 kuruşu ise işveren işsizlik sigorta fonundan oluşmaktadır. Kulislere göre asgari ücrete yüzde 30'luk bir zam yapılarak 11 bin 50 lira seviyesine çıkarılacağı konuşulmaktadır.

Ramazan Ağar