Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? Yeni asgari ücret SGK, sigorta işveren maliyeti ne kadar? Asgari ücret işverene maliyeti nasıl hesaplanır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sendikalar ile uzlaşarak belirlediği yeni asgari ücretten sonra sigorta primleri çok tartışıldı. İşverenlerin sorduğu bir soru ise yeni asgari ücret sigorta maliyeti ne kadar? sorusudur. Peki, Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? Yeni asgari ücret SGK, sigorta işveren maliyeti ne kadar? Asgari ücretin işverene maliyeti nasıl hesaplanır? Asgari ücretin işverene sigorta maliyeti ne kadar?

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun yüzde 34'lük zam oranı sonrası piyasalar hareketlenmeye başladı. İşverenlerin çalıştırdığı sigortalı işçilerin SGK primlerini ödemesi konusunda SGK prim ücretleri artarken merak ediliyor Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? Yeni asgari ücret SGK, sigorta işveren maliyeti ne kadar? Asgari ücretin işverene maliyeti nasıl hesaplanır? Asgari ücretin işverene sigorta maliyeti ne kadar? Tüm detaylar haberimizde…

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde geçen ve Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun belirlediği kararlar çerçevesinde işverenin ödediği sigorta primleri de arttı. Yüzde 34'lük artış sonrası sigorta primlerinin ve işçinin işverene maliyeti araştırılmaya başlandı. Yapılan yüzde 34 oranındaki zam sonrası işçinin işverene olan maliyeti arttı. Buna göre; 13 bin 414 lira 50 kuruş olan brüt asgari ücrette yüzde 15,5 SGK primi olarak 2 bin 79 lira 25 kuruş, yüzde 2 olarak işveren işsizlik sigortası primi 268 lira 29 kuruş olarak belirlendi.

YENİ ASGARİ ÜCRET SGK, SİGORTA İŞVEREN MALİYETİ NE KADAR?

Asgari Ücret Belirleme Komisyonu'nun yüzde 34'lük zam oranı sonrası işveren payına düşen miktar arttı. Buna göre net 11 bin 402 lira 32 kuruş alan bir işçinin işverene maliyeti 15 bin 762 lira 4 kuruş oldu.

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NASIL HESAPLANIR?

İşçinin işverene maliyeti brüt maaş üzerinden hesaplanmaktadır. Brüt maaş üzerinden sırasıyla yüzde 15,5 işveren payı ve yüzde 2 işveren işsizlik sigorta primi tahsil edilmektedir.