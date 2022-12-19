Milyonlar asgari ücrete yapılacak zammı heyecanla bekliyor. 2023 asgari ücret miktarı belli olmadan önce vatandaşlar Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? Asgari ücrette işveren maliyeti hesabı araştırması yapıyor.

Asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? Milyonlar asgari ücrete yapılacak zammı heyecanla bekliyor. 2023 asgari ücret miktarı belli olmadan önce vatandaşlar İşverene asgari ücretin maliyeti ne kadar? Asgari ücrette işveren maliyeti hesabı araştırması yapıyor. İşte, asgari ücretin işverene maliyeti!

ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ NE KADAR?

Asgari ücret şu an net 5.500 TL'dir. Asgari ücretin işverene maliyeti ise 7.603,43 TL'dir.

Asgari ücretin net miktarının hesabı ve işverene maliyet hesabı şu şekildedir:

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 6.471,00

SGK PRİMİ% 14 905,94

İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 64,71

KESİNTİLER TOPLAMI 970,65

NET ASGARİ ÜCRET 5.500,35

İŞVERENE MALİYETİ (TL / AY)

ASGARİ ÜCRET 6.471,00

SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 1003,01

İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 129,42

İŞVERENE TOPLAM MALİYET 7.603,43

Not 1: 28/01/2004 tarih ve 5083 Sayılı Türkiye Cumhuriyetinin Para Birimi Hakkında Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

Not 2: Gelir Vergisi ve Damga Vergisi hesaplanmamıştır.

(*) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi "Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2'sidir. "