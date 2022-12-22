Asgari ücretin en yüksek ve en düşük olduğu ülkeler? Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar?

Türkiye, Avrupa'da asgari ücretin en düşük olduğu iki ülkeden biri, 2010'dan bu yana asgari ücretin en çok gerilediği ülke oldu. Peki, Asgari ücretin en yüksek ve en düşük olduğu ülkeler neler? 2022 Asgari ücret ülke sıralamasında son durum ne? Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Asgari ücret artış oranı ne kadar oldu? 2023 Asgari ücret zam oranı ne? Asgari ücret ne kadar zam geldi?

Asgari ücret tartışması bütün hızıyla devam ediyor. Asgari ücret tespitinin döviz/kur kriziyle üst üste gelmesi ülkelerarası asgari ücret karşılaştırmalarını da gündeme getirdi. Peki, Dünya ve Türkiye'de asgari ücret nedir? Asgari ücretin en yüksek ve en düşük olduğu ülkeler neler? 2022 Asgari ücret ülke sıralamasında son durum ne? Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRET EN DÜŞÜK HANGİ ÜLKEDE VERİLİYOR?

2022 yılının ilk yarısı baz alınan verilerde, en düşük asgari ücret veren ülke 248 Euro ile Arnavutluk oldu. 25 ülkenin yer aldığı listede Türkiye en az asgari ücret veren 3 ülkeden biri konumunda. Türkiye, Avrupa ülkelerinden Sırbistan'a (401 Euro) ve Karadağ (533 euro) gibi ülkelere geçildi. AB ülkelerinin altısında ise asgari ücret bulunmuyor. Bu ülkeler şöyle: İsveç, Danimarka, Güney Kıbrıs, İtalya, Finlandiya ve Avusturya.

2022 ASGARİ ÜCRET ÜLKE SIRALAMASINDA SON DURUM NE?

2022'nin ilk yarısında Türkiye'deki brüt asgari ücret 372 Euro. Avrupa ülkelerinin vatandaşlarına verdiği brüt asgari ücretler ele alındığında zirvede Lüksemburg yer alıyor. 2022 yılının ilk yarısına ait olan verilere göre brüt asgari ücretin 2 bin 257 Euro olduğu Lüksemburg zirvede yer alırken, ikinci sırada bin 775 Euro ile ada ülkesi İrlanda yer alıyor.

AVRUPA ÜLKELERİNDE ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Danimarka ve İsveç gibi bazı ülkelerde asgari ücret uygulaması bulunmuyor. Bazı ülkelerin 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret verileri şimdiden biliniyor olsa da bazı AB ülkelerinin verileri 2022 yılı başlarına ait. Avrupa ülkelerinde brüt asgari ücretler avro bazından şöyle: