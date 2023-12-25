Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan mı açıklayacak, ne zaman açıklanacak?

Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan mı açıklayacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine toplantısının ardından yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor. Asgari ücreti Cumhurbaşkanı Erdoğan mı açıklayacak merak ediliyordu. Peki, Asgari ücret ne zaman açıklanacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MI AÇIKLAYACAK?

Asgari ücret zammında kritik gün belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çarşamba günü düzenlenecek olan Kabine toplantısının ardından yeni asgari ücreti açıklaması bekleniyor.

3. TOPLANTI NE ZAMAN YAPILACAK?



Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli çalışan başta olmak üzere, toplumun genelini ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor. İlk toplantısını 11 Aralık'ta, ikinci toplantısını 18 Aralık'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda, taraflar müzakerelerini sürdürüyor. Bu kapsamda, işçi ve işveren tarafının, görüşmelerde belli bir aşamayı geride bıraktığı öğrenilirken, üçüncü toplantının ne zaman yapılacağı merak konusu.

ERDOĞAN BİZZAT AÇIKLAYACAK

Asgari ücret zammı için 27 Aralık Çarşamba gününe dikkat çekildi. Normalde bugün gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yoğun programı nedeniyle çarşamba günü yapılacağı konuşuluyor. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçecek olan Erdoğan'ı milyonların maaş zammını açıklaması bekleniyor.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.