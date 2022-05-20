Asgari ücrete zam olacak mı? SON DURUM Haziran'da asgari ücrete ek zam var mı, ne zaman? Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? - Haberler

Asgari ücrete zam olacak mı? Ekonomideki gelişmeler ve alım gücünün düşmesinin ardından son günlerde asgari ücrete yeni zam yapılacağı iddiaları gündemde yerini koruyordu. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni bir zammın sinyalini vermiş ve yıl içerisinde iki kere zam yapılabileceği söylemini ortaya atmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise konuya ilişkin "Asgari ücret aralık ayında belirlenir. Tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir" ifadelerini kullanmıştı. Peki, Asgari ücrete zam olacak mı? Haziran'da asgari ücrete ek zam var mı, ne zaman? Asgari ücrete 2. zam gelecek mi? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrette ara zamla ilgili konuştu.

Konunun gündemlerinde olduğunu ve uygun koşullarda açıklanacağını söyleyen Çelik, "Bu tip çalışmalar hangi takvimle, zeminle gerçekleşir ilgili bakanlığın yapacağı açıklama. Prensip olarak şunu söyleyeyim çeşitli çalışan kesimlerin, emeklilerimizin korunması, kollanmasıyla ilgili stratejilerin geliştirilmesi gündemimizdedir. Uygun koşullar oluştuğu zaman bunları biz de açıklarız. Şundan herkes emin olsun çalışan kesim ve emeklilerimizin hayat koşullarıyla ilgili kapsamlı değerlendirme yapıyoruz." dedi.

"ÜZERİNDE ÇALIŞILAN BİR KONU"

Öte yandan Çelik, "Uzun zamandır üzerinde çalışılan konu. Cumhur İttifakı olarak açıkladık zaten. Olgunlaştığı zaman açıklanacak. Kamuoyuna Cumhur ittifakına ortak irade olarak sunuldu. MYK'da bu ve benzeri konularda değerlendirme yaptılar. Ortaya koyulan sorulara cevaplar arkadaşlarımız tarafından olgunlaştırıldı." ifadelerini de açıklamalarına ekledi.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Bu açıklamanın ardından uzmanlar, asgari ücrete yarıyıl zammı gelmesi hâlinde, 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının ya da buna yakın bir oranın esas alınabileceğini belirtti. Uzmanlar "Söz konusu rakam bugünkü projeksiyonlara göre yüzde 20 civarı bir orana denk gelebilir. Bu durumda asgari ücrete temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 850 TL zam gelebilir" görüşünü dile getiriyor.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILDI?

2021'de 2 bin 825 TL olan mevcut asgari ücret, 2022 yılı için yaklaşık yüzde 50 oranında bir artışla 4 bin 253 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete günlük 47,5 TL zam yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili son açıklamayı yaptı

"Asgari ücrete yeni zam mı gelecek?" sorusuna cevap aranırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den konuyla ilgili bir değerlendirme geldi.

"OLAĞANÜSTÜ ŞARTLARA BAKARAK DEĞERLENDİRİLİR"

Bilgin, "Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50'nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık'ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık'tır." dedi.

"MAYIS'TA 3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMAMIZI BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Dünya gazetesinden Hakan Güldağ, Maruf Buzcugil ve Hüseyin Gökçe'nin sorularını yanıtlayan Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili ise "Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkacağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük, Mayıs'ta 3600 ile ilgili teknik çalışmaları bitirmiş olacağız. Kamuoyuna takdim edeceğiz. Kanun değişikliği gerekiyor, Mayıs'ta bütün çalışmamızı bitiririz, Meclis'e sunulacak hale getiririz, Meclis nasıl uygun görürse gerekli kararlar verilir." ifadelerini kullandı.

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