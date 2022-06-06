Asgari ücrete zam olacak mı? Asgari ücret zamlandı mı? - Haberler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2022 yılı tutarının brüt 5 bin 4 lira, net 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak açıklamıştı. Enflasyon artışı sonrası vatandaşlar asgari ücrete zam olacak mı, asgari ücret zamlandı mı gibi konuları araştırmaya başladı. Peki, Asgari ücrete zam olacak mı?

ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Petrol fiyatlarının 2-3 kat arttığı bir dönemde, dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler başta olmak üzere her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" ifadelerini de kullandı.

Asgari ücret Temmuz zammının geleceğine dair resmi bir açıklama henüz gelmese de önümüzdeki günlerde konunun netleşmesi bekleniyor.

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