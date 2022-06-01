Asgari ücrete zam olacak mı 2022? Temmuz ayında asgari ücrete ek zam gelecek mi? - Haberler

Asgari ücrete Temmuz'da ikinci zam gelecek mi? Bir süredir kulislerde konuşulan ihtimalle ilgili son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları "Asgari ücrete yeşil ışık!" olarak yorumlandı. Peki, Asgari ücrete zam olacak mı 2022? Temmuz ayında asgari ücrete ek zam gelecek mi? 2022 Asgari ücrete ara zam (Temmuz zammı) yapılacak mı? İşte detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Konuya dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete temmuz zammının gündemde olmadığını dile getirmişti. MKYK sonrasında açıklama yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik ise "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mart ayı içerisinde Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam olur mu sorusu sorulmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan o soruya şu yanıtı vermişti; "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir." ifadesini kullanmıştı.

"ASGARİ ÜCRET ENFLASYON KARŞISINDA ERİMİŞ DURUMUNDA"

Bu sene asgari ücrette bürüt asgari ücrete yüzde 40 oranında artış yapılmıştı. Ama net asgari ücret daha da artmıştı. Asgari ücretten vergi alınmamaya başlanınca net asgari ücretteki artış yüzde 50'ye çıkmıştı. Ama asgari ücretin tespit edildiği o tarihte biz enflasyonu yıllık yüzde 21 olarak görüyorduk. Bir ay sonra yüzde 36'ya çıktı. Bugün geliyoruz yıllık enflasyon Nisan ayı sonu itibariyle yüzde 70'e tırmanmış durumda.

Dolayısıyla net asgari ücrete yüzde 50 oranında aratış yapılmış olsa bile asgari ücrete yapılan zam 4 aylık enflasyon karşısında erimiş durumda.

Haberler.com - Gündem