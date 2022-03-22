Asgari ücrete zam olacak mı? 2022 Haziran'da asgari ücrette zam var mı?

Asgari ücrete zam olacak mı sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Ekonomideki gelişmeler ve alım gücünün düşmesinin ardından son günlerde asgari ücrete yeni zam yapılacağı iddiaları gündemde yerini koruyordu. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni bir zammın sinyalini vermiş ve yıl içerisinde iki kere zam yapılabileceği söylemini ortaya atmıştı. Asgari ücrete 2. zam ne zaman gelecek? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete zam var mı? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETE ZAM OLACAK MI?

Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek hükümet, gerekse de AK Parti kanadından yapılan açıklamalar asgari ücrete yeni bir zam geleceğine yönelik beklentiyi güçlendirdi. Son dönemde asgari ücrete temmuzda ikinci kez zam yapılacağına yönelik söylemler ekonomide en çok konuşulan konular arasında.

"VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEMEK BOYNUMUZUN BORCU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın en önemli sıkıntı ve şikayetinin hayat pahalılığı olduğunu biliyoruz. Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur." demişti.

"OLGUNLAŞTIĞI ZAMAN AÇIKLANACAK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise emekli ikramiyeleri ve asgari ücrette ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soruya "Uzun zamandır üzerinde çalışılan konu. Cumhur İttifakı olarak açıkladık zaten. Olgunlaştığı zaman açıklanacak." şeklinde yanıt verdi.

BAKAN BİLGİN'DEN KAFALARI KARIŞTIRAN SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti kanadından gelen açıklamalar, ikinci zam beklentisini güçlendirmişken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den kafaları karıştıran sözler geldi. Konu hakkında konuşan Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" ifadelerini kullandı.

AKILLARDA AYNI SORU

Bakan'ın bu çıkışı konu hakkında beklentiyi düşürürken, akıllara "İkinci kez zam yapılmayacak mı?" sorusunu getirdi. Asgari ücret zammıyla ilgili önümüzdeki günlerde hükümet kanadından daha net bir açıklama gelmesi bekleniyor.

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