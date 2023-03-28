En düşük emekli maaşına zam gelmesinin ardından asgari ücrete ne zaman gelecek merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından asgari ücret ara zammı araştırılmakta. Peki, Asgari ücrete zam ne zaman yapılacak? Asgari ücrete ara zam açıklandı mı, ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret Temmuz'da ne kadar olacak?

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Ankara bu iddiayı konuşuyor: Emekli maaşı ve bayram ikramiyesinin ardından asgari ücrete de zam yolda

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler asgari ücret ara zammı konusuna çevrildi. Asgari ücrete zam ne zaman gelecek merak konusu oldu. 2023 yılı Ocak ayında yapılan yüzde 54,66 oranındaki zamla birlikte yeni asgari ücret 8 bin 506 TL'ye yükselmişti. Kullanıcılar tarafından 2023 asgari ücrete ara zam tarihi araştırılıyor. Peki, Asgari ücrete zam ne zaman yapılacak? Asgari ücrete ara zam açıklandı mı, ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRETE ZAM NE ZAMAN YAPILACAK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacağı görüşme öncesi asgari ücrete zam tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı. Konuyla ilgili tarih veren Bakan Bilgin, "Asgari ücrete zam temmuzda" dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL OLUYOR

Öte yandan, emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili müjdeyi geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Erdoğan, "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlı olsun." demişti.