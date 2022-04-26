Asgari ücrete zam gelecek mi? TÜSİAD Başkanı'ndan açıklama! Asgari ücrete Temmuz'da zam yapılacak mı?

Asgari ücrete zam gelecek mi? Son dönemde yaşanan hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon nedeniyle kamuoyunda asgari ücrete temmuz ayında ikinci bir zam geleceği beklentisi oluşmuştu. Konu ile ilgili bir açıklama da Patronlar Kulübü olarak bilinen TÜSİAD'ın Başkanı Orhan Turan'dan geldi. Peki, Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete Temmuz'da zam yapılacak mı? Asgari ücrete ikinci ek zam yapılacak mı? İşte TÜSİAD Başkanı'ndan açıklama!

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Patronlar Kulübü olarak bilinen TÜSİAD'ın Başkanı Orhan Turan, katıldığı bir canlı yayında asgari ücretin yıl ortasında yeniden arttırılmasına ilişkin tartışmalara değindi. Ücret artışına sıcak baktıklarını ifade eden Turan, "Çalışanları enflasyona ezdirmeden bu süreci birlikte geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 60'ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı. Bu konu hakkında hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz" dedi.

TÜSİAD ARTIŞA DESTEK VERDİ

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, konuk olduğu BloombergHT yayınında asgari ücrete dair açıklamalarda bulunarak asgari ücretin yıl ortasında yeniden artırılmasına sıcak baktıklarını ifade etti.

"TÜRKİYE YETENEK HAVUZUNU KAYBETMEMELİ"

Gençlerin yurt dışına gitmesiyle ilgili Turan, "Gençlerin hayallerini hayata geçirecekleri ortam oluşturmalıyız. Türkiye yetenek havuzunu kaybetmemeli" ifadelerini kullandı.

"GEREKEN YAPILMALI, HÜKÜMETLE GÖRÜŞMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Açıklamalarının devamında asgari ücret tartışmalarına yönelik olarak Turan, "Bazı şirketler geçen sene Ağustos Eylül aylarında destek anlamında bazı düzenlemeler yaptı. İş barışı açısından da bunu düşünmemiz, çalışanları enflasyona ezdirmeden bu süreci birlikte geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yüzde 60'ın üzerinde enflasyonun olduğu bir yerde yapılması gereken yapılmalı. Bu konu hakkında hükümetle görüşmeyi düşünüyoruz" dedi.

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