Asgari ücrete zam gelecek mi? Kabine Toplantısı asgari ücret zammı! 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam olacak mı, kaç TL zam gelecek?

Asgari ücrete zam beklentisi devam ediyor. 2022 net asgari ücret 4253.40 TL olmuştu. Temmuz'da ikinci ek zam yapılması yönünde beklentiler sürüyor. Peki, Asgari ücrete zam olacak mı 2022? Temmuz ayında asgari ücrete ek zam gelecek mi? Asgari ücret zam gelecek mi? 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam olacak mı, kaç TL zam gelecek? Kabine Toplantısında asgari ücret zammı açıklandı mı?

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak olan kabine toplantısından çıkacak kararlar bireylerin gündeminde yer alıyor. Kabine toplantısının gündeminde ise asgari ücret ve bayram tatilinin olması bekleniyor.

Kabine toplantısına sayılı saatler kala gündem konuları merak ediliyor. Kurban Bayramı'na az bir zaman kala bayram tatil süresinin kabine toplantısı gündeminde olması bekleniyor. Diğer taraftan ise asgari ücret zam beklentisi sonrasında asgari ücret konusu gündemde bulunuyor. Bakan Bilgin, Kabinede asgari ücret çalışmaları ile ilgili bir sunum yapacak.

KABİNE TOPLANTISINDA ASGARİ ÜCRET ZAMMI AÇIKLANDI MI?

Kritik konuların ele alındığı Kabine toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 4 saat süren ve ana gündem maddeleri asgari ücret zammı ve bayram tatilinin olduğu toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili "Ara zam yapılması için talimat verdim, en kısa sürede müjdeli haberi vereceğiz." dedi.

"ASGARİ ÜCRET İÇİN KISA SÜREDE MÜJDEYİ VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücret artışıyla ilgili olarak, "Çalışma Bakanlığımızdan işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedim. Böylece yapılan artışın istihdam herhangi olumsuz bir etkiye yol açmasına izin verilmeyecektir. İnşallah kısa bir sürede müjde vereceğiz" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETİN YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİNİ İSTEDİK"

Ülkemizde hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeme sözünü yerine getirmek için her fırsatı değerlendiriyoruz. Ocak ayında asgari ücretin yüzde 50,5 artışından, kamu personel ve emekli maaşlarının yükseltilmesine kadar pek çok adım atmıştık. Asgari ücreti arttırırken işverenlerin omuzlarında kimi vergileri kaldırmıştık. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız işveren tarafıyla görüşülerek asgari ücretin yeniden değerlendirilmesini istedik. Bakanlığımız özellikle belli sayıya kadar personel çalıştıran işverenleri gözetecek yöntem geliştirecektir. Yapılan artışın istihdamda olumsuz etkiye yol açmasına meydan verilmeyecektir. En kısa sürede bu konuda müjdeli haberi işçi ve emekçilerimizle paylaşmayı umut ediyoruz. Kamu çalışanları ve emeklilerimize enflasyon farklarını zaten vereceğiz. 13,7 milyon emeklimizin bu çalışmanın tamamını kapsadığının altını çizmek istiyorum. Hiçbir çalışan ve emeklimizin hayat pahalılığın altında ezilmesine müsaade etmemekteyiz. Detaylarını bilahare açıklayacağımız bu artışların şimdiden çalışanlarımıza ve emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Çalışma Bakanım süratle Asgari Ücret Tespit Komisyonu ile bir araya gelip çalışmalarını bitirecekler, ardından NATO görüşmelerinden döner dönmez tüm işçi ve emeklilerimizle bunu paylaşma imkanını bulacağız.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2022?

Konuya dair Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücrete temmuz zammının gündemde olmadığını dile getirmişti. MKYK sonrasında açıklama yapan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik ise "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mart ayı içerisinde Temmuz ayında asgari ücrete bir ara zam olur mu sorusu sorulmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan o soruya şu yanıtı vermişti; "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir." ifadesini kullanmıştı.

"ASGARİ ÜCRET ENFLASYON KARŞISINDA ERİMİŞ DURUMUNDA"

Bu sene asgari ücrette bürüt asgari ücrete yüzde 40 oranında artış yapılmıştı. Ama net asgari ücret daha da artmıştı. Asgari ücretten vergi alınmamaya başlanınca net asgari ücretteki artış yüzde 50'ye çıkmıştı. Ama asgari ücretin tespit edildiği o tarihte biz enflasyonu yıllık yüzde 21 olarak görüyorduk. Bir ay sonra yüzde 36'ya çıktı. Bugün geliyoruz yıllık enflasyon Nisan ayı sonu itibariyle yüzde 70'e tırmanmış durumda.

Dolayısıyla net asgari ücrete yüzde 50 oranında aratış yapılmış olsa bile asgari ücrete yapılan zam 4 aylık enflasyon karşısında erimiş durumda.

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