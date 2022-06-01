Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete zam var mı? Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? - Haberler

Bu sene asgari ücrete zam gelecek mi sorularına yanıt arayan vatandaşlar, Temmuz ayında yapılması tahmin edilen asgari ücret zammını yakından takip ediyor. 2022 net asgari ücret 4253.40 TL olmuştu. Asgari ücrete zam var mı? Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret 2022 ne kadar olacak? Detaylar haberimizdedir…

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret konusuna dair açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrete Temmuz ayında zammın gündemde olmadığını dile getirdi. Öte yandan MKYK toplantı sonrası açıklamada bulunan Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, "Asgari ücret dar gelirli vatandaşımız ekonomik olarak koruması gündemimizdedir." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Mart ayı kapsamında Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi sorusuna yanıt vermişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan soruya şöyle yanıt verdi: "Şu anda daha üçüncü aydayız. Yıl ortasına geldiğimiz zaman zaten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanım da önüme mevcut durumu getirir." dedi.

ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLACAK?

2021'de 2 bin 825 TL olan mevcut asgari ücret, 2022 yılı için yaklaşık yüzde 50 oranında bir artışla 4 bin 253 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete günlük 47,5 TL zam yapıldı.

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