Temmuz ayında gerçekleşeceği öngörülmekte olan zammına gündemde yer alması nedeniyle Asgari ücrete zam gelecek mi? Sorusu başta olmak üzere birçok detay merak ediliyor. Peki, Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ne zaman zam gelecek? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek?

Yapılan açıklamaların ardından vatandaşlar gözleri Temmuz ayında gerçekleşmesi planlanan asgari ücrete yönetti. Asgari ücrete zam gelecek mi? ne zaman zam gelecek? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek? Soruları gündemdeki yerini korudu. Peki, Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ne zaman zam gelecek? Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek?

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret temmuz zammı için milyonlar nefesini tutmuş ekonomi yönetiminden gelecek açıklamaya odaklanırken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ilk kez rakam vermişti. Bakan Bilgin, "Ocakta Cumhuriyet tarihinde en yüksek seviyeye çıkaran düzenlemeyi yaptık, temmuzda da aynısını yapacağız. Aşağı yukarı 500 dolar civarında" ifadelerini kullandı.

"PARASINI SÖYLESEYDİ DAHA İYİYDİ"

Bakan Bilgin'in 500 dolar açıklamasına da yanıt veren Atalay, "O zamanlar da dediğim şey. Ben TÜRK-İŞ Başkanı dolarak dolar üzerinden konuşmam. TÜRK-İŞ Başkanı Türk parası üzerinden konuşur. Asgari ücret imzalandığı zaman 455 dolar seviyelerindeydi. Şimdi Bakan Bey '500 dolar üzerinde olacak' diyor. Benim için 500 dolar değil de parasını söyleseydi daha iyiydi" ifadelerini kullandı.