Ülkemizde asgari ücret ile çalışan birçok vatandaş var. Dün açıklanan enflasyon verilerinden sonra vatandaşın gözü asgari ücrete gelecek olan zamda. Vatandaşlar asgari ücrete zam gelecek mi? sorusunu araştırıyor. Enflasyonun %1.5 artış göstermesiyle gözler asgari ücrete çevrildi. Peki, Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete 3. Zam gelecek mi? 2022 güncel Asgari ücret!

Enflasyonun artması asgari ücretin değişmesine de neden olması nedeniyle vatandaş merakla asgari ücrete zam gelecek mi? sorusunu araştırıyor. Temmuz ayında asgari ücrete zam gelmesi nedeniyle Aralık ayına kadar asgari ücrete zam zorunluluğu bulunmamakta fakat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları vatandaşı heyecanlandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları haberimizin devamında yer alıyor. Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete 3. Zam gelecek mi? 2022 güncel Asgari ücret!

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

En son Temmuz ayında yapılan asgari ücret zammının ardından vatandaş asgari ücrete zam beklemiyordu fakat dün açıklanan enflasyon verilerinin ardından asgari ücrete zam gelme ihtimali vatandaşın aklındaki soru haline geldi. Enflasyon %1.5 arttı şimdi ise vatandaşın gözü asgari ücret zammı da. Henüz net olarak bir zam açıklaması gelmemekle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar asgari ücrete zam gelecek olarak algılandı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın asgari ücret zammı ile ilgili açıklamaları; "Asgari ücretten emekli ve memur maaşlarını yükseltmeye, sosyal yardım programlarını yeni bir anlayışla ele alarak, hakkaniyet ilkesine dayalı olarak tabanını genişletmeye kadar pek çok tedbiri adım adım hayata geçireceğiz."

Bu açıklamalarından öncesinde başka bir zamanda ise şu açıklamalarda bulunmuştu; "Asgari ücreti net 5 bin 500 olarak düzenledik. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız. Vatandaşımızdan sabır bekliyorum."

2022 GÜNCEL ASGARİ ÜCRET

Son asgari ücret zammı ile güncel asgari ücret fiyatı 1 Temmuz itibariyle brüt 6471 TL iken net 5500,35 TL olarak belirlendi.