Son zamanlarda vatandaşların gündeminde yer alan asgari ücret ile ilgili merak edilenler arasında zam gelip gelmeyeceği yer alıyor. Seçimlerin ardından ülkede yaşanacak gelişmeler yakından takip edilirken en çok merak edilenler arasında asgari ücret yer aldı. Peki, Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete temmuz'da zam var mı? 2023 Asgari ücret zammı ne zaman?

Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete temmuz'da zam var mı? 2023 Asgari ücret zammı ne zaman? soruları merak ediliyor. 2022 yılında asgari ücrete gelen zammın ardından sonraki asgari ücret zammı araştırılıyor. Arama motorlarında aratılan Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete temmuz'da zam var mı? 2023 Asgari ücret zammı ne zaman? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Milyonlar temmuz ayında asgari ücrete yapılacak zammı merak ederken, işçi ve işveren kesiminin beklentileri arasında büyük fark var. Asgari ücrette alt sınırın 500 dolar olarak belirlenmesine karşı çıkan iş dünyası, yeni ücret belirlenirken 6 aylık enflasyonun baz alınmasını istiyor. İşverenlerin beklentisi 10 bin lira civarı olurken, işçi kesiminin beklentisi ise 11 bin 500 ila 12 bin lira arasında değişiyor.

İŞ DÜNYASI ENFLASYON ÜZERİNDEN HESAPLAMA İSTİYOR

Asgari ücret zammının TL üzerinden değerlendirilmesini isteyen İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, "Asgari ücret artış oranına ilişkin beklentimiz, ilk 6 ayın TÜFE'si dikkate alınarak yapılması yönündedir" dedi.

İŞ DÜNYASININ BEKLENTİSİ 10 BİN TL

Eğer hesaplama iş dünyasının dile getirdiği enflasyon üzerinden yapılırsa işçi kesimi hayal kırıklığına uğrayacak. TÜİK verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ilk 5 ay için yüzde 15.26 seviyesinde gerçekleşti. Yüzde 15'lik zamma göre yeni asgari ücret 9 bin 775 lira oluyor. Haziran ayı enflasyonunun da eklenmesiyle bu rakamın 10 bin lira seviyesine çıkması bekleniyor.

İŞÇİNİN BEKLENTİSİ 12 BİN TL

İşçi kesimi ise 500 dolarlık hesaba sıkı sıkıya sarılmış durumda. Eğer asgari ücret işverenin istediği gibi değil de dolar üzerinden hesaplanırsa yeni asgari ücret 11 bin 500 liraya çıkacak. Buna refah payı da eklenirse rakamın 12 bin lira seviyelerine çıkması bekleniyor.