Asgari ücrete yıl ortasında zam geleceğine dair iddialarla ilgili bir açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret aralık ayında belirlenir. Tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir" ifadelerini kullandı. Asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücret zamlandı mı?

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Bilgin, "Asgari ücret konusunda öncelikle şunu söylemeliyiz: Bu sene yaptığımız asgari ücret artışı yüzde 50'nin üzerindedir ve asgari ücretin vergi dışı bırakılması çok önemli bir şeydir. Bütün gelirlerde asgari ücretin vergi dışı bırakılması önemli. Sabit ücretle çalışanlar, AGİ kaldırıldı, ücreti düşüreceğim diyen işletmeler yanlış yaptı. İş kanunu anlaşılan ücretten geriye gidilmesini açıkça yasaklıyor. Asgari ücrete şartlar içerisinde bakmak lazım. Asgari ücretin eğer Meclis gündeme getirip değiştirmezse, Aralık'ta belirlenir, tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir. Ancak yasal durum Aralık ayını gösteriyor. Yeni asgari ücretin yasal belirlenme tarihi Aralık'tır." dedi.

"MAYIS'TA 3600 EK GÖSTERGE ÇALIŞMAMIZI BİTİRMİŞ OLACAĞIZ"

Dünya gazetesinden Hakan Güldağ, Maruf Buzcugil ve Hüseyin Gökçe'nin sorularını yanıtlayan Bilgin, 3600 ek gösterge ile ilgili ise "Seçim beklenmeyecek, Sayın Cumhurbaşkanımız bu sene içinde çıkacağız diye açıkladı. Çalışmalarımızı ona göre yürüttük, Mayıs'ta 3600 ile ilgili teknik çalışmaları bitirmiş olacağız. Kamuoyuna takdim edeceğiz. Kanun değişikliği gerekiyor, Mayıs'ta bütün çalışmamızı bitiririz, Meclis'e sunulacak hale getiririz, Meclis nasıl uygun görürse gerekli kararlar verilir." ifadelerini kullandı.

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