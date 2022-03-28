Asgari ücrete zam gelecek mi? Son günlerde asgari ücrete ikinci zam yapılacağı bilgisi kulislerde dolaşırken önce AK Partili isimlerin sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olumlu sinyaller vermesi bu iddiaları iyice güçlendirdi. Peki, Asgari ücrete zam gelecek mi 2022? Temmuz'da asgari ücrete zam gelecek mi? Asgari ücrete ne kadar zam geldi? Asgari ücrete Temmuz'da zam gelecek mi? Asgari ücret zammı ne zaman? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Kocaeli Gazetesi'nden Serhat Güneş'in haberine göre, MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı, partililerle buluşmasındaki konuşmasında hem emekli aylıklarına hem de asgari ücrete zam geleceğini söyledi.

Asgari ücretle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'la konuştuğunu söyleyen Sancaklı, "İnşallah Temmuz ayı ile birlikte asgari ücretten tutun da emeklilerimize kadar birçok çalışan ve emeklilerimizin maaşlarına zam yapılacak. Çiftçilerimizin kredilerinde kolaylık sağlanacak. Halkımızın yanında olmaya devam edecek olan Cumhur İttifakı bunu her alanda göstermeye devam edecektir. Sayın Cumhurbaşkanımız 15 gün önce imzaladığı kararname ile çiftçilerimizin borçlarının yüzde 75'ini devletimizin ödeyeceğini ilan etti. Temmuz ayında da maaşlara zam gelecektir" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN KAPILARI KAPATMAMIŞTI

Asgari ücrete yeni zam için Erdoğan, Brüksel dönüşü uçakta gazetecilere, "Sendikalarla görüşmeler neticesinde yıl ortasında böyle bir değerlendirme gerektiğinde kesinlikle vatandaşımızdan, işçimizden esirgemeyiz" diye konuşmuştu.

ASGARİ ÜCRET ARTACAK MI?

AK Parti kanadından gelen açıklamalar sonrası asgari ücrete ikinci zam beklentisi güçlenirken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den kafaları karıştıran bir açıklama geldi. Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" derken, bu sözler "İkinci kez zam yapılmayacak mı?" sorusunu akıllara getirdi.

Gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerek hükümet, gerekse de AK Parti kanadından yapılan açıklamalar asgari ücrete yeni bir zam geleceğine yönelik beklentiyi güçlendirdi. Son dönemde asgari ücrete temmuzda ikinci kez zam yapılacağına yönelik söylemler ekonomide en çok konuşulan konular arasında.

"VATANDAŞIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEMEK BOYNUMUZUN BORCU"

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Vatandaşımızın en önemli sıkıntı ve şikayetinin hayat pahalılığı olduğunu biliyoruz. Hayat pahalılığının önüne geçmek, vatandaşımızı enflasyona ezdirmemek boynumuzun borcudur." demişti.

"OLGUNLAŞTIĞI ZAMAN AÇIKLANACAK"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise emekli ikramiyeleri ve asgari ücrette ikinci bir zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili soruya "Uzun zamandır üzerinde çalışılan konu. Cumhur İttifakı olarak açıkladık zaten. Olgunlaştığı zaman açıklanacak." şeklinde yanıt verdi.

BAKAN BİLGİN'DEN KAFALARI KARIŞTIRAN SÖZLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti kanadından gelen açıklamalar, ikinci zam beklentisini güçlendirmişken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den kafaları karıştıran sözler geldi. Konu hakkında konuşan Bakan Bilgin, "Tartışmayı anlamlı bulmuyorum, çok önemli artış yaptık" ifadelerini kullandı.

AKILLARDA AYNI SORU

Bakan'ın bu çıkışı konu hakkında beklentiyi düşürürken, akıllara "İkinci kez zam yapılmayacak mı?" sorusunu getirdi. Asgari ücret zammıyla ilgili önümüzdeki günlerde hükümet kanadından daha net bir açıklama gelmesi bekleniyor.

AÇIKLAMALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Konuyla ilgili hem AK Parti cephesinden hem de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den peş peşe açıklamalar geldi. Bu açıklamalar sonrası asgari ücrete ikinci bir zam yapılacağına kesin gözüyle bakılırken rakamı ne kadar olacağı konusunda ekonomist Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

"3-4 AYA 1000 TL DAHA ZAM YAPAR"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaz aylarında asgari ücrete 1000 TL zam yapılacağını öne süren Demirtaş, "Tahmini mi yazayım: Hükümet asgari ücrete 3-4 aya 1000 TL daha zam yapar. Ama insanlar bu Yaz sonu 5250 TL ile şu anki 4250 TL ile alabildiklerinden daha az meyve, sebze, et, süt vs. alabilirler" ifadelerine yer verdi.

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