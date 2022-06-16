Asgari ücrete zam gelecek mi 2022? Cumhurbaşkanı Erdoğan - Türkİş Görüşmesi sonuçları açıklandı mı? Asgari ücrette karar verildi mi, zam geliyor mu?

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşme sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Türk-İş Başkanı Atalay asgari ücrete ilişkin konuştu. Peki, Asgari ücrette karar verildi mi, zam geliyor mu? Asgari ücrete zam gelecek mi 2022? Cumhurbaşkanı Erdoğan - Türkİş Görüşmesi sonuçları açıklandı mı?

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ 2022?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı kabul etti. Sürpriz görüşme sonrası açıklama yapan Atalay, toplantının çok olumlu geçtiğini belirterek asgari ücretle ilgili "Çalışma Bakanlığı ekipleri çalışma yürütüyor. Toplumu memnun edecek bir rakam olur umarım." ifadelerini kullandı.

Atalay yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Güzel bir görüşme oldu. Asgari ücretlinin alım gücünün düştüğünü, kamuoyunun bildiklerini A'dan Z'ye anlatma imkanı bulduk. Cumhurbaşkanımız da bunlarla ilgili arkadaşlarımız çalışma yapıyor, önümüzdeki günlerde ilgili çalışmayı da kamuoyuyla paylaşacaklarını söyledi.

Her ay enflasyon rakamları açıklanıyor. Asgari ücret için Aralık'ı Ocak'ı beklemeyelim. Bununla ilgili biz Aralık ayı dışında asgari ücret tespit komisyonunu toplamadık. Ama şartlar öyle getirdi ki bırakın Aralık ayını Haziran ayında insanlar alım gücünü kaybetti. Cumhurbaşkanı da her şeyin farkın olduğunu söyledi. Önümüzdeki günlerde kamuoyuna müspet bir haber verebiliriz bundan biz de memnun oluruz.

"ASGARİ ÜCRET ZAMMINI DEVLET KARŞILASIN"

Benim aklımdaki rakam 10 bin derim ama böyle değil. Söylediğin ile aldığın arasında bir uyum olması lazım. İş verenler asgari ücretin bu kadar artmasını istemiyor. 'Artsın ama bu artan bölümü devlet karşılasın' diyorlar. Ben insanların cebine ne girecek ona bakıyorum. Toplumu memnun edecek bir rakam olur umarım."

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