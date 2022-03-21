Asgari ücrete zam gelecek mi? Ekonomideki gelişmeler ve alım gücünün düşmesinin ardından son günlerde asgari ücrete yeni zam yapılacağı iddiaları gündemde yerini koruyordu. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni bir zammın sinyalini vermiş ve yıl içerisinde iki kere zam yapılabileceği söylemini ortaya atmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise konuya ilişkin "Asgari ücret aralık ayında belirlenir. Tabii olağanüstü şartlar olursa bu şartlara bakarak değerlendirilir" ifadelerini kullanmıştı. Peki, Asgari ücrete zam gelecek mi 2022? Asgari ücrete ek zam ne zaman? Asgari ücrete 2. zam ne zaman gelecek? Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete zam var mı? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, asgari ücrette ara zamla ilgili konuştu.

Konunun gündemlerinde olduğunu ve uygun koşullarda açıklanacağını söyleyen Çelik, "Bu tip çalışmalar hangi takvimle, zeminle gerçekleşir ilgili bakanlığın yapacağı açıklama. Prensip olarak şunu söyleyeyim çeşitli çalışan kesimlerin, emeklilerimizin korunması, kollanmasıyla ilgili stratejilerin geliştirilmesi gündemimizdedir. Uygun koşullar oluştuğu zaman bunları biz de açıklarız. Şundan herkes emin olsun çalışan kesim ve emeklilerimizin hayat koşullarıyla ilgili kapsamlı değerlendirme yapıyoruz." dedi.

"ÜZERİNDE ÇALIŞILAN BİR KONU"

Öte yandan Çelik, "Uzun zamandır üzerinde çalışılan konu. Cumhur İttifakı olarak açıkladık zaten. Olgunlaştığı zaman açıklanacak. Kamuoyuna Cumhur ittifakına ortak irade olarak sunuldu. MYK'da bu ve benzeri konularda değerlendirme yaptılar. Ortaya koyulan sorulara cevaplar arkadaşlarımız tarafından olgunlaştırıldı." ifadelerini de açıklamalarına ekledi.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Bu açıklamanın ardından uzmanlar, asgari ücrete yarıyıl zammı gelmesi hâlinde, 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının ya da buna yakın bir oranın esas alınabileceğini belirtti. Uzmanlar "Söz konusu rakam bugünkü projeksiyonlara göre yüzde 20 civarı bir orana denk gelebilir. Bu durumda asgari ücrete temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 850 TL zam gelebilir" görüşünü dile getiriyor.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILDI?

2021'de 2 bin 825 TL olan mevcut asgari ücret, 2022 yılı için yaklaşık yüzde 50 oranında bir artışla 4 bin 253 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete günlük 47,5 TL zam yapıldı.

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