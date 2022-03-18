Asgari ücrete zam geldi mi? SON DAKİKA! Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret ek zam var mı?

Asgari ücrete zam geldi mi? Türkiye'de de 2022 itibarıyla asgari ücrete, yüzde 50 gibi son yıllarda görülmemiş oranda zam yapıldı. Ancak yeni yılda da savaş, gıda ve enerji krizi başta olmak üzere enflasyonu tetikleyen unsurlar devam ediyor. Bu yıl Türkiye'de de enflasyonun yüzde 40 ve üzerinde olması bekleniyor. Hâl böyle olunca "asgari ücrette yarıyıl zammı" beklentisi kuvvetlendi. Peki, Asgari ücrete zam yapılacak mı? Asgari ücrete zam geldi mi? Son Dakika! Asgari ücrete ne kadar zam yapılacak? Asgari ücret ek zam var mı? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELDİ Mİ?

Önceki akşam bir TV kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Asgari ücrete yılda iki defa zam getirilmesi konusunu Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu anki mevzuat gereği yılda bir defa yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Aklımızda var. Zamanı geldiğinde, bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız" diye konuştu.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Bu açıklamanın ardından uzmanlar, asgari ücrete yarıyıl zammı gelmesi hâlinde, 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının ya da buna yakın bir oranın esas alınabileceğini belirtti. Uzmanlar "Söz konusu rakam bugünkü projeksiyonlara göre yüzde 20 civarı bir orana denk gelebilir. Bu durumda asgari ücrete temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 850 TL zam gelebilir" görüşünü dile getiriyor.

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILDI?

2021'de 2 bin 825 TL olan mevcut asgari ücret, 2022 yılı için yaklaşık yüzde 50 oranında bir artışla 4 bin 253 TL olarak açıklandı. Asgari ücrete günlük 47,5 TL zam yapıldı.

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