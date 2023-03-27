En düşük emekli maaşına zam gelmesinin ardından asgari ücrete zam gelecek mi merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından asgari ücret ara zammı araştırılmakta. Peki, Asgari ücrete zam geldi mi? 2023 Asgari ücret ara zam olacak mı? İşte detaylar...

Asgari ücrete ara zam var mı 2023? Asgari ücrete zam yapılacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı: Bakanımızın asgari ücretle ilgili bir açıklaması olmamıştır

En düşük emekli maaşının 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükseltilmesinin ardından gözler asgari ücret ara zammı konusuna çevrildi. Asgari ücrete zam gelecek mi merak konusu oldu. 2023 yılı Ocak ayında yapılan yüzde 54,66 oranındaki zamla birlikte yeni asgari ücret 8 bin 506 TL'ye yükselmişti. Kullanıcılar tarafından 2023 asgari ücrete ara zam olacak mı araştırılıyor. Peki, Asgari ücrete zam geldi mi? 2023 Asgari ücret ara zam olacak mı? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELDİ Mİ?

Asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu olurken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in "Bir zam beklemiyorum. Olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Asgari ücrete ara zam gelmeyecektir" dediği öne sürüldü. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, gündemde yer alan ve asgari ücrete ara zam yapılmayacağına ilişkin yazılan haberlere dair açıklama yapıldı. Açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücret hakkında bir açıklamasının olmadığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bugün bazı web sitelerinde asgari ücret ile ilgili yeni gibi servis edilen bazı haberler yer alıyor. Bakanımızın asgari ücretle ilgili yeni bir açıklaması olmamıştır. Bu haberler gerçeği yansıtmamaktadır."